'Izgorjelo je sve što je moglo... Katastrofa, šteta je milijunska'

U srijedu navečer buknuo je požar na krovištu hotela "Mirni kutak" u Gornjim Dubravama kod Otočca. Cijelu noć gasilo ga je 30-ak vatrogasaca s 10 vozila, a gosti hotela su evakuirani.

Lakše ozljede tijekom pomaganja u gašenju zadobio je zet vlasnika hotela Domagoj Tomić na kojeg je pala gipsana obloga i njezin metalni držač, javlja HRT.

- Sobe, namještaj, vrata, sve živo što je na tom dijelu moglo izgorjeti je izgorjelo. Ne znam ni kako će se to dalje moći zaustavljati jer to se širi sad na drugi dio hotela, jer to je sve povezano i ide u jednu kocku. Katastrofa. Šteta je milijunska - rekao je Tomić za HRT u srijedu navečer.

Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Hrvoje Ostović kaže kako je riječ o limenom krovu ispod kojeg je požar zahvatio drvenu građu:

- To je zaista zahtjevna intervencija kojoj ove niske temperature ne idu u prilog. U hotelu su bili turisti koji su odmah evakuirani.

Iz Policijske uprave ličko-senjske u srijedu navečer izvijestili su o požaru:

- S obzirom da su turisti evakuirani na vrijeme, među njima nema ozlijeđenih - izjavila je glasnogovornica Policijske uprave ličko-senjske Maja Brozičević.

Štetu će procijeniti nakon gašenja požara i očevida u četvrtak ujutro.