Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije dobio je obavijest NZHM-a Primorsko-goranske županije. Odluka više nije na snazi
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DOZNAJEMO Hitnoj stigao e-mail: 'Pacijente s infarktom ne prevozite helikopterom!'
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Projekt hitne helikopterske medicinske službe, vrijedan čak 62,5 milijuna eura, predstavljen je kao jedan od najvećih iskoraka hrvatskog zdravstva. U rujnu 2024., dok je ministar zdravstva još bio Vili Beroš, potpisan je ugovor vrijedan 11,8 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava za uspostavu preduvjeta hitne helikopterske medicinske službe (HHMS). Tad se isticalo kako će upravo helikopteri spasiti život pacijentima s infarktom, moždanim udarom i teškim ozljedama jer će ih do bolnice dovoditi unutar takozvanog zlatnog sata.
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