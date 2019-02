'Zid ka Meksiku spasit će nas, a Kina nam neće krasti posao'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će "dati izgraditi zid" na granici s Meksikom, naglasivši da samo zid koji će štititi od ilegalne imigracije može zajamčiti sigurnost Sjedinjenih Država.

"U prošlosti, većina ljudi u ovoj dvorani glasala je za zid, ali pravi zid nikada nije izgrađen. Dat ću ga izgraditi", rekao je Trump pred Kongresom u svojem drugom govoru o stanju nacije.

On je zastupnike, republikance i demokrate, pozvao da postignu kompromis oko pitanje imigracije.

"Zidovi djeluju i zidovi spašavaju živote. Stoga hajdemo surađivati, postići kompromis i postići sporazum koji će učiniti Ameriku sigurnom", pozvao je.

"Imamo moralnu zadaću stvoriti imigracijski sustav koji će štititi živote i radna mjesta naših građana", rekao je Trump. "Moramo odbaciti politiku osvete, otpora i odmazde i prigrliti bezgranični potencijal suradnje, kompromisa i zajedničkog dobra".

Trump je istaknuo da će "nastaviti s vanjskom politikom koja na prvo mjesto stavlja američke interese".

Pozivajući na jedinstvo, američki je predsjednik naglasio da "pobjeda ne znači pobjedu za našu stranku, pobjeda znači pobjedu za našu zemlju".

Trump je istaknuo da Sjedinjene Države prolaze gospodarsko čudo.

"Gospodarsko čudo se događa u Sjedinjenim Državama i jedina stvar koja bi ga mogla zaustaviti su glupi ratovi, politika i smiješne istrage", rekao je.

Stoga je upozorio demokrate da se ne upuštaju u beskonačne istrage koje bi mogle dovesti do slabljenja američkog gospodarstva.

To je izjavio u trenutku kada demokrati koji sada imaju kontrolu nad Zastupničkim domom planiraju seriju istraga njegove administracije a posebni istražitelj bavi se ruskim miješanjem u izbore 2016.

Radi se o drugom govoru o stanju nacije Donalda Trumpa ali je to prvi govor pred podijeljenim Kongresom, gdje republikanci imaju većinu u Senatu a demokrati u Zastupničkom domu.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!