"Izgubila sam 49 kg!" – pročitajte Brankinu priču

U ovom ćemo članku otkriti priču o Branki, majci troje djece, koja je izgubila 49 kilograma. I njezina je tajna puno jednostavnija nego što mislite.

Nakon brojnih e-mailovova o Branki i pitanja namijenjenih njoj, nije preostajalo ništa drugo no kontaktirati ju i pitati za njenu priču te provjeriti koliko je istinita glasina da je uspjela izgubiti 49 kilograma u samo dva mjeseca.

Svoje iskustvo nam je opisala sama Branka. Kako bi njezina priča zadržala njezin duh, korekcije su smanjene na minimum.

Foto: Dives Group Predstavljamo Branku



Ako me danas upoznate, nećete vjerovati da sam prije samo 3 mjeseca težila 49 kilograma i da godinama nisam obukla kupaći kostim.

Da ste upoznali moju "debelu verziju" prije nekoliko mjeseci, nikada ne biste pomislili da ne samo da sam majka troje djece, već i osobna trenerica koja je već izgubila 37 kilograma godinama prije ... i vratila ih natrag.

Tu počinje moja priča s Mumiom - crnom smolom iz gorja u Sibiru

Prije pet godina bila sam mama koja se brinula o djeci i nije radila.



Imala sam muža, dvoje djece, kuću u blizini Ljubljane s velikim vrtom i ogromnim psom. Bila sam mlada majka u ranim dvadesetima, koja je pokušavala uskladiti sve obveze i ugoditi svima. Zaboravila sam na sebe. Moja obitelj mi je bila prioritet, što je bilo sjajno, ali u međuvremenu sam se izgubila. Unatoč brojnim neuspješnim pokušajima gubitka težine i "dolaska u red", brojke na vagi su se povećale.



Bila sam debela, depresivna i frustrirana. Počela sam pregledavati internet u potrazi za različitim dijetama i treninzima kada sam naišla na web stranicu MumioXT. Mumio je crna smola sa Sibirskog gorja koja ima čudesne učinke u oblikovanju tijela. U Aziji se već stoljećima koristi se za povećanje energije i smanjenje masnoća. Činilo mi se nevjerojatno!



Web stranica je sadržavala brojne priče korisnika koji su se, poput mene, dugo godinama borili s prekomjernim kilogramima. Nakon par minuta čitanja, bila sam uvjerena! Pročitala sam cijelu stranicu i naručila svoj paket. Koristila sam Mumio više od dva mjeseca. Ne samo da sam izgubila 37 kilograma koje sam dobila nakon prvo dvoje djece, nego sam i u potpunosti preobrazila svoju figuru.

Foto: Dives Group Vjerojatno ne moram reći da se moj život potpuno promijenio. Nakon gubitka kilograma, odlučila sam slijediti svoje snove i postati osobni savjetnik. Također sam htjela pomoći drugima da otkriju svoje snove i vrate samopoštovanje - baš kao i ja.



Ubrzo nakon dobivanja certifikata za osobnog savjetnika došlo je do strašnog odvajanja s mojim mužem i moj život se jako promijenio.

Ponovni početak? Zatrudnjela sam s trećim djetetom.

Kratak sažetak priče: Iako sam već znala tajnu gubitka težine, uspješno zadržala novi izgled i postala "priča o uspjehu", postala sam OGROMNA! Ja sam bila jedna od onih majki koje, kad su trudne, se udebljaju kao da će dobiti trojčeke. Da je moje dijete težilo toliko kilograma koliko sam ih dobila tijekom trudnoće, rodila bih učenika osnovne škole!



Čim sam saznala da sam trudna, počela sam koristiti izgovor "jedem za dvoje". Jela sam sve što mi je pasalo, a kilogrami su se samo nakupljali zahvaljujući sladoledu, brzoj hrani i pizzi. Posve sam zaboravila na zdravu prehranu i figuru koju sam tako dugo željela.



Vjerojatno ste pogodili da sam u 9 mjeseci gotovo "eksplodirala". Kad sam konačno rodila svog 4,3 kg teškog dečka, stala sam na vagu i otkrila da sam se udebljala gotovo 49 kilograma.

Moje dijete se konačno rodilo, a ja sam se pitala “što sada, debela”?

Moj gubitak težine. 2. dio.



Kad sam se suočila s depresivnom činjenicom da sva težina koju sam dobila nije bila zbog trudnoće nego je bila ČISTA MAST, odlučila sam se vratiti na Mumio koji mi je prije nekoliko godina pomogao s mojim problemom.

Odlučila sam da ću ovaj put naporno raditi na gubitku težine te sam kupila tenisice i sportsku opremu. Kritički sam pogledala u zrcalo i postavila svoj cilj.



Mnogi su nezadovoljni trenutnim stanjem njihovih tijela. Motiviraju ih priče poput moje, ali to nije dovoljno. Trebaju nešto trajno. Nešto što ih svakodnevno motivira.



Prije nego što sam počela gubiti na težini, odlučila sam se fotografirati svaki tjedan kako bih držala korak s napretkom. Počela sam koristiti ovu čudesnu smolu i krenula svakodnevno planinariti na obližnje brdo. Ovaj put neću se oslanjati isključivo na to da će Mumio topiti moju mast i bez vježbanja, unatoč tome što sam prvi put izgubila čak 32 kilograma za dva mjeseca!



Naručila sam svoj MumioXT i sljedeći dan je bio u mom poštanskom sandučiću. Vrijeme za akciju!

Moji nevjerojatni rezultati. Mumio me ponovno spasio!

1. Tjedan – Puna energije

Počela sam puna energije. Budući da se Mumio ručno prikuplja u planinama Sibira, zalihe su ograničene i naručila sam 3 pakiranja za 3 mjeseca. Odlučila sam da si svake večeri uzmem vremena za kratku šetnju i tjedan započela puna energije. Moj put prema savršenoj figuri je započeo!

4. Tjedan – Izgubila sam već 27 kilograma!

Unatoč tome što sam nakon manje od 3 tjedna odustala od svakodnevne aktivnosti, već sam izgubila 27 kilograma! Doista sam se nadala da će svakodnevni izlet na brdo uspjeti, ali s novorođenčetom i dvoje djece, to je bilo gotovo nemoguće. Hvala Bogu da mi je Mumio pomogao kao i prvi put. Mast se topi, kilogrami nestaju, a moje se samopouzdanje vraća!

9. Tjedan – Postigla sam svoju figuru iz snova!

Tek je devet tjedana prošlo, a ja sam već postigla cilj koji sam postavila prije početka svoje"transformacije"! Izgubila sam 49 kilograma i osjećam se izvrsno. Imam više energije i s užitkom trčim za dvoje starije djece.

Po prvi put sam bila na plaži i rado sam pokazala svoje novo lice i ponovno sam sretna sa svojim životom. Hvala MumioXT!

U tri mjeseca sam izgubila 49 kilograma i u malo manje od jedne godine nakon poroda sam uspjela zadržati svoju novu figuru!

Foto: Dives Group Zaključak



Prošlo je godinu dana od poroda i gotovo devet mjeseci nakon mog čudesnog gubitka težine. Moja figura je još uvijek ista kao i kad sam završila s gubitkom težine. Nisam dobila ni kilograma!



S obzirom da sam impresionirana preobrazbom svog tijela, veseli me što mogu podijeliti svoju priču s tobom.

Foto: Dives Group

MumioXT mi je već dva puta pomogao s nevjerojatnim rezultatima. Ova čudesna crna smola je tajna koja mi je vratila aktivan život i kompletno samopoštovanje. Godišnji se bliži i jedva čekam da se vratim na plažu u novom kupaćem kostimu i pokažem svoju figuru.

Preporučujem svim čitateljima koji žele izgubiti višak kilograma da isprobaju MumioXT. Budući da se Mumio dobiva ručno, količine su vrlo ograničene, ali uvoznik jamči da ima dovoljno zaliha za još najmanje dva tjedna. Međutim, preporučuju da naručite zalihe za najmanje 2 mjeseca, iako nastoje zadovoljiti sve zahtjeve.

POSEBNA PONUDA: Čitatelji 24sata.hr mogu MumioXT naručiti u vremenski ograničenoj akcijskoj ponudi (samo još 3 dana)!

Možete ga naručiti na: Kliknite i naručite svoj MumioXT!

Upozorenje: Budući da je interes medija i interes za proizvod velik, POŽURITE s nabavom kako čudesnog MumioXT ne bi ponestalo!

Tema: Promo sadržaj