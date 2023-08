Tuga ukrajinske majke iz Splita: 'Izgubila sam sina u ratu. Pustio je violinu i uzeo pušku u ruke'

Imala sam taj osjećaj, svi su mi govorili da sam glupa i da trebam vjerovati u najbolje, ali ja sam jednostavno znala da će se to dogoditi. Kad se to desilo, osjetila sam malo olakšanje zbog toga što nije patio i što je njegova smrt bila brza i trenutačna. Bila je to mina od 120 mm koja čovjeka odmah raskomada, rekla je Oksana Jakušin, majka mladog Davida Jakušina koji je poginuo u ratu u Ukrajini, a ona se nakon njegove smrti doselila u Split. David je poginuo 20. srpnja tijekom bitke između Donjecke i Luganske regije u smjeru Limanska, a tek par tjedana prije svog 23. rođendana.