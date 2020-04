'Izgubio sam njuh i okus, a bez testiranja bih prehodao koronu'

Oboljeli hrvatski medicinski tehničar ističe kako bi koronu vjerojatno prehodao da ne zna da je ima i da nije proglašena pandemija, no velike količine objava o umrlima i mladim pacijentima, izazivaju oboljelima stres. Zato apelira da se svi koji utječu na javno mnijenje bave edukacijom javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Meni je teško, koji sam zdravstveni djelatnik i koji se donekle razumijem u problematiku, a kamoli laiku koji oboli. Znači čovjek koji oboli, pojesti će ga stres jer smo bombardirani crnim vijestima o koroni pa se globalno stječe dojam da je to nešto jako opasno i da kada oboliš nema ti spasa. Stres je uvijek najveći čovjekov neprijatelj pa tako i u ovoj situaciji. Sada najviše trebamo ostati pribrani jer stres nam strašno oslabljuje imunitet što samo pomaže virusu da napad, da se aktivira i da nam u organizmu radi nove probleme – ističe na početku svoje priče ovaj medicinski tehničar koji se s koronom stoički bori zadnja dva tjedna. Svog zdravstvenog neprijatelja – koronu – je pokupio radeći predano svoj posao i brinući se za zdravlje drugih.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ovaj posao radi osam godina. Otkako je bolest stigla u Hrvatsku, kaže, nije se opterećivao. Radio je predano i držao se svih propisa te ne zna gdje se i kako se točno zarazio. Štoviše, isprva mu nije palo ni na pamet da je korona uzrok prvih simptoma jer je od prije imao određeni zdravstveni problem. Bio je uvjeren da se ta boljka ponovno aktivirala.

Cijeli život mi je borba

- Osjećao sam se odlično i zdravo. U jednoj noći me probudila drhtavica no ujutro sam ustao i spremao se za posao. Međutim, shvativši da nisam baš dobro, javio sam kolegama da ipak neću moći doći raditi. Izmjerio sam temperaturu i bila je 37.8. Dva naredna dana se temperatura kretala od 37.4 do 38.3 i nije pada ispod 37.4 ni s paracetamolima. Sljedeća dva dana temperatura je bila 37.4 bez tresavice sa preznojavanjima. Potom me počelo boljeti cijelo tijelo – priča nam medicinski tehničar.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I dalje mu je korona bila na kraj pameti jer je povišenu temperaturu povezao s upalnim procesom koji mu se ponavlja zbog, kako kaže, stare boljke.

- Korona mi nije bila ni na pameti. No nakon pet dana ostao sam potpuno bez njuha, a okus mi je oslabio za 50 posto. Na nos već deset dana ništa ne osjećam. Upravo me gubitak njuha bio zabrinuo i postao sam sumnjičav jer to mi se nikada nije dogodilo. Karakterističan je i za prehladu, no pojavio se čisti gubitak njuha bez začepljenosti nosa. Zato sam se zabrinuo. Telefonski sam kontaktirao svoju liječnicu, a ona je simptome povezala s antibiotikom koji sam pio zbog upalnog procesa usred recidiva – dodao je.

No nakon pojave prvog slučaja zaraze u njegovoj bolnici, ponovno se javio doktorici.

- Odmah me uputila epidemiologu, koji me uputio na testiranje te je nalaz je bio pozitivan. Napominjem da unatoč tome što nismo mislili na koronu, zbog savjesti i društvene odgovornosti, potom misleći i na svoje bližnje, u navedenom razdoblju i dok nismo znali da sam zaražen, nisam dozvoljavao kućne posjete kako bi sveo rizik na minimum i zaštitio društvo koliko god je moguće - ističe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao i svi stručnjaci koji su do sada komentirali bilo što vezan uz ovaj virus, naš medicinski tehničar naglašava: "Kroz svoj primjer moram reći da je jako važno ostati pribran i posvetiti se jačanju imuniteta i ne stresirati se koliko god je moguće. Jer stres nije saveznik poboljšanju zdravlja već aktiviranju virusa. Zadnjih par dana imam problema s kratkoćom daha i brzo se umaram, od danas više ni ne pričam jer se aktivira kašalj kojeg sve vrijeme nisam imao." Zbog toga apelira na sve koji utječu na javno mnijenje da rade sve kako bi podigli svijet o prisutnosti virusa, da ljudima daju spoznaju o opasnosti virusa te koliko je važno držati se preporuka zdravstvenih organizacija.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL



- No pri tome, moram vam kao pacijent oboljeli od ovoga virusa reći da se senzacionalističke objave o umrlima strašno utječu na psihu oboljelih i ovim putem bih sve zamolio da to izbjegavaju.

Ne ljutim se na roditelje

Ljudi su neinformirani i dalje ne znaju kako se virus širi, stigmatiziraju zaražene, upravo iz razloga jer svaki dan klikaju na broj mrtvih. Narod treba educirati i smiriti jer korona će proći, ali psihološko zdravlje nakon toga teško će se vratiti – dodao je. Ono što je primijetio kod sebe, a razlikuje se od prehlade i gripe jest da mu nos uopće 'ne curi' i da niti jednom nije imao potrebu kihnuti. Ujedno kaže da mu niti oči nisu 'krvave' što neki navode pod simptome.

- Da me vidite i ne znate, rekli biste zdrav čovjek – pojasnio je izgled oboljelih od korne s blažim simptomima. Vjeruje kako će ovaj virus za dvije godine biti 'senzacija' koliko i svi virusi za koje znamo.

- Danas sam ja dobio virus, sutra će netko drugi i nitko nije sto posto siguran. Budimo realni, za godinu, dvije ovaj virus će biti ništa posebno, kao i većina virusa jer ćemo steći kolektivni imunitet. Zato sve zajedno trebamo sačuvati zdravi razum – rekao je.

Kako je njegova supruga bila cijelo vrijeme uz njega, posebno se brinuo da ju nije zarazio. No i nakon dva tjedna, koliko sam boluje, srećom, supruga nema nikakve simptome.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Po isteku njezine izolacije, unatoč tome što sto nema simptoma, zahtijevat ću da ju se testira kako ne bi bila potencijalni kliconoša. Kolege s kojima sam radio, svi su u samoizolaciji te će po izlasku iz samoizolacije biti testirani kako bi se sigurno mogli vratiti na posao te da ne bi slučajno prenijeli virus jedni na druge – rekao je.

Za kraj poručuje svima: "Svi koji ste sada zdravi, čuvajte sebe i svoje bližnje. Nemojte stigmatizirati oboljele jer je virus nepredvidljiv. Danas ja, sutra netko drugi... Oboljelima poručujem da ostanu pribrani, da se smire i da rade na svom imunitetu, da ne čitaju svašta i da se koncentriraju na svoje ozdravljenje. Ujedno trebaju biti odgovorni. Trebaju se izolirati, nikako kršiti mjere izolacije i time ugrožavati druge." Nakon svega zaključuje: "A ja? Ja ću ozdraviti i s istim žarom njegovati potrebite i spašavati živote. Predano, bas onako kako samo i znam!"

Tema: Hrvatska