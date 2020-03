Beroš: Uozbiljite se ili nas za 19 dana čeka talijanski scenarij

Ministar Vili Beroš podijelio je objavu koja se proširila društvenim mrežama i rekao nam da se slaže sa svime što stoji u poruci. Prenosimo je u cijelosti:

- Ljudi ne shvaćaju eksponencijalni rast. Od jučer do danas u 16h broj oboljelih je narastao za 22%. Sa 105 na 128. Za tjedan dana, 27.03. ako nastavimo ovako imat ćemo 515. I dalje ne zvuči loše? Tjedan dana iza, 03.04. imamo 2070. I dalje nije loše? 08.04. dolazimo do broja od 5600. Od 5600 85% će biti blago bolesno. 15% će možda trebati respiratore. Imamo ih 800. Što bi značilo da od 840 ljudi koji budu trebali ventilaciju, njih 40 je neće moći dobiti. Za 19 dana. To je, ljudi, za 19 dana. 19 dana nas dijeli od talijanskog scenarija ako se pojedinci ne uozbilje. (edit, nije 22%, nego 16% da budemo precizni, ali nam je prije par dana porast bio 29% pa recimo cca 22%, scenarij ostane isti, samo ga pomičemo za par datuma naprijed) #OSTANIMO DOMA i onda kad vidimo kako ljudi šetaju, izlaze. itd. A kad obole, onda će pitat - kako? Ljudi, ostanite doma, kuhajte, igrajte se sa svojom djecom, pročitajte knjigu... I na taj način štitiš sebe i svoje bližnje, stoji u objavi koju je podijelio ministar Beroš.