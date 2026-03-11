Obavijesti

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

Piše Ivan Pandžić,

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€

Još je potpuno nejasno kad će i hoće li Vlada uopće isplatiti mađarskome MOL-u višemilijunsku odštetu zbog izgubljene arbitraže, a Mađari već u dvije arbitraže traže nove desetke milijuna eura. Osim toga, odugovlačenje isplate svaki dan stoji hrvatske porezne obveznike oko 28.000 dolara. Da zaradi taj iznos dnevnih kamata, zaposlenom na prosječnu plaću u Hrvatskoj treba više od 15 mjeseci rada. Naravno, uz uvjet da ništa ne troši.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...

