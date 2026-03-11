Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€
Još je potpuno nejasno kad će i hoće li Vlada uopće isplatiti mađarskome MOL-u višemilijunsku odštetu zbog izgubljene arbitraže, a Mađari već u dvije arbitraže traže nove desetke milijuna eura. Osim toga, odugovlačenje isplate svaki dan stoji hrvatske porezne obveznike oko 28.000 dolara. Da zaradi taj iznos dnevnih kamata, zaposlenom na prosječnu plaću u Hrvatskoj treba više od 15 mjeseci rada. Naravno, uz uvjet da ništa ne troši.