Izgubljeni novčanik vam može iz džepa izbiti više od 500 kn

Izgubi li korisnik karticu ili mu je ukradu, bez obzira dogodi li se to u Hrvatskoj ili u inozemstvu, vrlo je važno da to prijavi u najkraćemu mogućem roku, upozorili su iz PBZ carda.

Gubitak ili krađu kartice American Expressa mogu prijaviti telefonski ili na e-mail info@pbzcard.hr. Gubitak ostalih kartica PBZ-a, Vise, Mastercard te Maestro može se prijaviti i na pbz365@pbz.hr, a brojevi telefona za Amex i Visu su različiti. Kontakt centar radi 24 sata tijekom cijele godine.

Nova Amex kartica se ne plaća, a poslat će je u roku od 24 sata doma ili prema dogovoru. Ostale kartice PBZ-a stoje 50 kuna i poslat će ih u odabranu poslovnicu.

I Hrvatska poštanska banka naplaćuje 50 kuna izradu nove kartice zbog gubitka ili krađe. No izradu nove neće naplatiti ako je sa stare kartice netko ukrao podatke i zloupotrijebio ih.

Na internetskim stranicama HPB-a piše da ih što prije treba nazvati kako bi blokirali karticu i tako spriječili eventualnu zlouporabu. Karticu se može blokirati i putem internetskog ili mobilnog bankarstva. Nakon blokade kartice treba predati prijavu u poslovnici jer će tek tad pristupiti izradi nove kartice i novog PIN-a.

Gubitak kartice Splitske banke trenutačno je najskuplji. Gašenje i izrada kartice stoji 150 kuna, no od 1. prosinca stajat će kao i kod OTP- banke, 35 ili 50 kuna ovisno o tome dostavlja li se PIN SMS-om ili poštom.

Sličan je postupak i kod ostalih banaka.

1. I novčanik se može osigurati

Pojednine banke nude osiguranje kartice i stvari. Nadoknadit će štetu zbog gubitka ili krađe i dokumenata te ključeva, ali samo ako su nestali kad i bankovna kartica. Stoji oko 100 kuna godišnje.

2. Može i brzo, no tada izrada stoji puno više

Vozačka dozvola stoji 166 kuna, a za izradu treba do 30 dana. U ubrzanom postupku je 215 kuna i gotova je za do tri radna dana. U žurnom postupku je 465 kuna, a izrada traje do 24 sata radnog dana.

3. Po novu prometnu u stanicu za tehnički pregled

Gubitak ili krađu prometne dozvole treba prijaviti u policiji, no po novu prometnu dozvolu treba otići u stanicu za tehnički pregled. Nova prometna stoji oko 100 kuna. Prije odlaska u stanicu za tehnički treba od osiguravatelja tražiti kopiju police osiguranja.

4. Nova zdravstena iskaznica je besplatna

U slučaju gubitka iskaznice obveznog ili dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranici se mogu javiti u najbližu ispostavu ili područnu službu HZZO-a, gdje će im napraviti novu iskaznicu besplatno.

5. Gubitak kartice treba što prije prijaviti svojoj banci

Na internetskim stranicama banaka brojevi su na koje se može prijaviti gubitak kartice. Obično je to besplatan broj, pa je drugi za pozive iz inozemstva.

6.Nova osobna stoji između 80 i 500 kuna

Izrada nove osobne iskaznice traje do 30 dana i stoji 79,50 kuna. Kod ubrzanog postupka bit će gotova za najviše 10 dana i tad stoji 195 kuna. U žurnom postupku bit će gotova za tri radna dana, no tad stoji 500 kuna.

Tema: To mi treba