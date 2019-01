"Izjave gradonačelnika Penave nisu udar na vrh HDZ-a..."

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u utorak je ocijenio da izjave vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave nisu udar na vrh HDZ-a.

"To nije udar na vrh HDZ-a, to je njegovo mišljenje koje je on iskazao i što se toga tiče mislim da treba voditi brigu o stavovima predsjedništva i vrha stranke, a ovo su stavovi ljudi koji žive na tim prostorima", kazao je Bošnjaković uoči konferencije "Muslimanske zajednice u Europi - prava i dužnosti".

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je u ponedjeljak, uoči 21. obljetnice završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, da postoji kontinuitet velikosrpske politike u Hrvatskoj, a Vukovar je "epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije".

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković potom je kazao da će razgovarati s Penavom istaknuvši da Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a.

"Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a. U njegovoj nadležnosti su nadležnosti koje se tiču Grada Vukovara", rekao je Plenković nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a upitan vidi li, kao Penava, konstantnu velikosrpsku agresiju od strane predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Prije konferencije o muslimanskim zajednicama u Europi, na kojoj sudjeluje kao predstavnik Vlade za suradnju s vjerskim zajednicama, Bošnjaković je u utorak izrazio žaljenje što je propala nabava vojnih aviona od Izraela.

"U posao s Izraelom ušli smo s najboljim namjerama. Ispostavilo se da se radi problema Izraela i SAD-a taj posao se nije mogao realizirati. Kao što znate nije došlo ni do potpisivanja ugovora, ni do bilo kakvih isplata i s te strane žao nam je da je propalo, ali nije krivnja do nas", rekao je Bošnjaković.