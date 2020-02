Izložba u sjedištu UN-a: 29 lica tuge, oni još traže najmilije...

U Palači naroda u Ženevi u utorak je svečano otvorena izložba fotografija Portreti tuge, autorice Sandre Šimunović, fotoreporterke Pixsella, agencije u vlasništvu 24sata i Večernjeg lista.

Fotografije izložene u Uredu Ujedinjenih naroda- njih 29- dio su projekta Nestali, što ga je medijska kuća 24sata pokrenula sa željom da se javnost iznova senzibilizira za sudbine ljudi koji su nestali u Domovinskom ratu.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Prvi put ovako nešto u sjedištu UN-a

Ovo je prvi put da se jedan takav medijski i umjetnički projekt iz Hrvatske predstavlja upravo u sjedištu Ujedinjenih naroda za Europu, u zgradi koja je građena još za potrebe Lige narode, organizacije preteče Ujedinjenih naroda i osnovane poslije Prvoga svjetskog rata kako bi čovječanstvo doseglo plemenit i teško dostižan cilj: mir u svijetu.

Izložbu je organizirala Stalna misija RH pri Uredu UN-a u Ženevi, a otvorio ju je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji se u svom govoru uputio posebne riječi zahvale Sandri Šimunović kao i cijelom timu koji u 24sata već tri godine vodi projekt “Nestali”.

“Ove fotografije svjedoče o svakodnevici stotina obitelji u Hrvatskoj, a rasvijetljavanje sudbine nestalih prioretit je Vlade RH već tri desetljeća”, rekao je Grlić Radman.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Arhivi kritična točka na putu do istine

Ministar vanjskih poslova ponovio je da Hrvatska uvijek i iznova poziva sve one koji ne čine dovoljne napore da se rasvijetli sudbina nestalih osoba, da iskažu spremnost na punu suradnju dijeliće arhivske informacije, da djeluju u dobroj vjeril kako bi se došlo od istine. Ministar je citirao i izvješće glavnog tajnika UN-a u kojem se navodi:

“Arhivi čine kritičnu točku na putu do istine. Generalna skupština poziva države i nacionalne institucije da omoguće pristup arhivima, u skladu s primjenjivim zakonima i propisima”.

“Moramo udvostručiti sve one napore koji će omogućiti da majke, očevi i cijele obitelji doznaju sudbinu svojih najmilijih”, poručio je na kraju ministar.

Uz ministra je okupljene pozdravila i veleposlanica Stalne misije RH pri UN-u Vesna Batistić Kos te Gabriela Guzman, tajnica radne skupine UN-a za nestale.

Otvaranju izložbe nazočili su veleposlanici misija Republike Srbije, Crno Gore i Makedonije.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Stolac kao simbol za onoga koji nedostaje

Sandra Šimunović je, pak, o svojim fotografijama i projektu na otvaranju izložbe rekla:

- Nije bilo jednostavno fotografirati portrete ljudi koji tuguju gotovo 30 godina, ljude koji me ne poznaju, a ni ja njih... Zaključila sam da moramo imati barem jednu konstantu na fotografijama, jer reakcije ljudi nije moguće predvidjeti. Odlučila sam da to bude stolac, simbol za onoga koji nedostaje. Ali taj stolac je razbio led i neugodu koja uvijek dođe na početku takvih snimanja. Ti su me ljudi dočekali riječima: Dijete drago nisi morala nositi stolicu imamo ih i mi kod kuće... Kada bih im objasnila što bi taj stolac trebao predstavljati, i još ih zatražila da na njega stave neku uspomenu od svojih najmilijih koji su nestali i koje traže, tog trena se stvorila potpuno drugačija atmosfera. Ja više nisam bila bitna, oni više nisu gledali u aparat. Oni su u tom trenu bili sa svojim voljenima i dopustili su mi da vidim njihovu tugu. Za snimanje ovih portret trebalo mi je sedam dana i pređenih više od 2000 kilometara. Mučilo me kako će ti ljudi reagirati kada vide fotografije. Moj prvi ponovni susret s njima je bio na predstavljanju knjige Nestali 2 i otvorenju izložbe u Zagrebu. Tada sam dobila potvrdu da smo svi skupa učinili nesto dobro jer je njihova prva reakcija, kad su me ugledali, bio je zagrljaj. Zahvaljujem im što su mi dopustili da uđem na trenutak u njihovu intimu i doista želim da i ova izložba bude korak bliže tome da pronađu mir.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Otvaranju izložbe u utorak su prisustvovali i direktor i član uprave 24sata Boris Trupčević, glavni urednik 24sata Goran Gavranović i zamjenik glavnog urednika Alen Galović.

Fotografije iz projekta Nestali su do sada izlagane na dvjema izložbama u Hrvatskoj, u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu i u Osijeku, u Vikarijatu osječke nadibskupije. Sandra Šimunović svoje je fotografije objavljivala u svim vodećim hrvatskim medijima, od 24sata i Večernjeg lista, do Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije, tjednika Expressa i Globusa, a iskustvo je stjecala i radom u SAD-u, u USA Today. Projekt "Nestali" je u studenome ove godine u New Yorku na medijskoj konferenciji Digiday dobio nagradu "Best Social Good Campaign", a INMA (International News Media Association, velika međunarodna medijska asocijacija) je 2018. u Washingtonu nagradila video serijal s ispovijestima obitelji nestalih osoba iz istog projekta.

Nagradu iste asocijacije dobila je i prezentacija projekta "Nestali" na društvenim mrežama, a priznanje je za kampanju na digitalnim medijima dala i WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers, najveće svjetsko udruženje novinskih izdavača). Danijela Almaši i Romana Bilešić, autorice i novinarke koje su u projektu "Nestali" bilježile ispovijesti ljudi fotografiranih za Lica tuge, te ih objavile u dvjema knjigama, odlikovane su Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske u lipnju ove godine.

Njihove obje knjige sada su objedinjene u specijalnoj ediciji na engleskom jeziku. Prošlog tjedna pronađeni su ostaci četvorice hrvatskih branitelja koji su smatrani nestalima punih 29 godina, a o sudbinama nekih od njih proteklih godina objavljena su potresna svjedočanstva upravo su u 24sata, u projektu Nestali.

Poginuli su u minskom polju tijekom proboja iz Bogdanovaca, a potom su njihova tijela bačena u masovnu grobnicu nedaleko od mjesta pogiblje.

