Izmislio da mu je dužan pa je maloljetnika tjerao da krade, uzeo mu novac, igraću konzolu

Nevjerojatnu priču raspetljali su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nakon uhićenja 18-godišnjaka zbog sumnje da u kazneno djelo trgovanje ljudima na štetu maloljetnika.

Kako sumnjaju, sve je počelo u kolovozu i trajalo do sredine studenog ove godine. S ciljem da uspostavi kontrolu nad žrtvom te si pribavi nepripadajuću materijalnu korist osumnjičeni je, navode, iskoristio emocionalno stanje i dob žrtve te ga prijetnjama prisilio na naplatu nepostojećeg duga kao i na protupravno ponašanje, što je maloljetnik iz straha za svoj život i činio. Na takav je način s njim uspostavio dužnički odnos i odnos zavisnosti.

Kako bi ga prisilio da za njega počini kazneno djelo, osumnjičeni mu je u inkriiniranom periodu u nekoliko navrata ozbiljno prijetio da će mu nauditi odnosno tjelesno ozlijediti njega i članove njegove obitelji. Kada je žrtva to odbila učiniti, osumnjičeni je u ime tog nepostojećeg novčanog duga od članova njegove obitelji izvukao iznos od 800 eura, a žrtvu prisilio da mu preda igraću konzolu.

Također sumnjaju da je u petak, 14. studenoga 2025. godine, ozbiljno zapriejtio žrtvi kako bi ga prisilio da mu pribavi novac. Iz straha za svoj život i živote članova svoje obitelji maloljetnik je u trgovačkom centru na području Novog Zagreba, po zahtjevu osumnjičenog, pokušao ukrasti odjevni predmet. U krađi ga je spriječio zaposlenik trgovine te mu pozvao roditelje koji su preuzeli daljnju skrb o njemu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenog su predali pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.