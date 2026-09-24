Izmjene zakona donose veće mirovine za branitelje, evo koje sve promjene dolaze

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je u četvrtak da se izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima podižu njihove mirovine za tri eura za svaki mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru, čime se, dodaje, snažnije vrednuje njihov doprinos obrani Hrvatske.

''Pokazujemo politiku koju provodimo u kontinuitetu od 2016. do danas, politiku postupnog, odgovornog i financijski održivog povećanja prava hrvatskih branitelja'', rekao je Medved u predstavljanju zakonskih izmjena u Hrvatskom saboru.

Pred zastupnicima su izmjene i dopune dvaju zakona – Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Povećanje od 3 eura po mjesecu u borbenom sektoru i 0,50 eura u neborbenom

U mirovini je ukupno 269 tisuća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, rekao je Medved. Za korisnike mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju predlaže se povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,50 eura u neborbenom sektoru.

''Uvođenjem ovog dodatka i povećanjem najnižih mirovina bit će obuhvaćeno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, za što će u 2027.godini biti izdvojeno 58 milijuna eura'', poručio je resorni ministar.

Osim toga, uvodi se i godišnji dragovoljački dodatak u iznosu od 20 posto osnovice koju Vlada donosi za svaku sljedeću godinu. Osnovica za 2027. iznosi 540 eura, što znači da će svi dragovoljci Domovinskog rata dobiti dodatak od 108 eura.

Spomenuti dodatak ostvarit će 104 tisuće osoba, dodao je Medved, za što će ukupno biti isplaćeno 11,3 milijuna eura.

Izmjene zakona donose i povećanje plaća za njegovatelje stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida, s 800 na 1350 eura.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić naglasio je da predložene izmjene i dopune također unapređuju materijalni položaj vojnika, policijskih službenika i svih drugih osoba na koje se zakon primjenjuje.

''Doprinijet će jačanju kadrovskih kapaciteta vojske, policije, sigurnosno-obavještajnog sustava i pravosuđa, uz istovremeno osiguravanja poticajnih uvjeta za buduće generacije'', kazao je.

Zakonom se još ukida umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002.godine.

Bauk (SDP): Zašto je za ukidanje umanjenja trebalo deset godina

SDP-ov Arsen Bauk pitao je zašto je HDZ-u za to trebalo deset godina. ''Tko vas je u tome prije sprječavao? Plenković? Bivši ministar Marić? Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete to ograničenje iz 2002.'', kazao je Bauk.

Ministar Medved uzvratio mu je protupitanjem što je poduzeo 2015. godine kada je ''specijalna policija jurišala na ratne invalide u crkvi na Markovom trgu''.

''Pa toliko ste puta smanjivali mirovine, prvo 2002. pa 2014., u međuvremenu i vlada iz 2010.godine smanjuje mirovine. Naša vlada ovime konačno ukida sva umanjenja od 2002. naovamo'', poručio je.

Prijedlog Ministarstva plod je inicijative stranke Možemo! koju je Sabor odbio u srpnju ove godine, ustvrdio je zastupnik Damir Bakić (Možemo!).

Podsjetio je da je ministar Medved zakonske izmjene najavio tijekom ljeta, nedugo nakon što je Sabor raspravljao o prijedlogu Možemo! da se povećaju mirovine hrvatskim braniteljima koji su nastavili raditi nakon završetka Domovinskog rata i umirovili se na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju.

''Mirovine jedne velike skupine branitelja koji su nastavili raditi znatno su niže, usporedive s mirovinama opće populacije i ne odražavaju adekvatan doprinos obrani zemlje ni otežavajuće životne okolnosti proizašle iz ratnih zbivanja'', rekao je Bakić.

Medved napominje da treba razlikovati ''površinski uradak s ciljem ostvarivanja političkih bodova u odnosu na cjelovito i kvalitetno osmišljeni prijedlog izmjena zakona''.

Mostov zastupnik Marin Miletić podržava uvođenje godišnjeg dodatka za dragovoljce, no iznos od 108 eura nazvao je sramotno malim.

''Podijelite to na 12 mjeseci, to je 9 eura mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik. Pa i Vi ste bili u tim čizmama, ministre. Devet eura, zar zbilja moj ministre?'', ustvrdio je Miletić

Materijalna prava hrvatskih branitelja kontinuirano se povećavaju godinama, a ne samo ovog puta, odgovorio je resorni ministar.

Biloglav (DOMiNO): Zakon proširiti i na vatrogasce branitelje

Damir Biloglav (DOMiNO) pozvao je da se zakon proširi na vatrogasce koji imaju status branitelja, ali ne mogu ostvariti status dragovoljca, nakon čega je Medved najavio da u saborske klupe ubrzo dolazi prijedlog zakona koji će se pozabaviti i njihovim statusom.

Irena Dragić (SDP) smatra da bi dodatkom za dragovoljce trebali biti obuhvaćeni i oni koji su 1991. bili na odsluženju vojnog roka u JNA, a koji su je napustili i pridružili se hrvatskim oružanim snagama.

''Razumijem vaše pitanje, no jeste li sigurni da su svi vojnici koji su tada bili na služenju vojnog roka bili usmjereni u dobroj vjeri prema obrani suvereniteta RH? Njima je priznat status hrvatskih branitelja za razdoblje kada su dali svoj doprinos Hrvatskoj vojsci. Nije ovo nimalo jednostavno pitanje i ne može se sagledavati na način kako ste ga prezentirali'', kazao je Medved.