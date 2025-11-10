'Izmjene Zakona o igrama na sreću nisu tehnički propis i ne podliježu postupku notifikacije'

Izmjene Zakona o igrama na sreću i odredbe podzakonskih propisa ne sadrže tehničke specifikacije i druge zahtjeve niti reguliraju pružanje usluga na daljinu, odnosno ne sadrže tehničke odredbe koje mogu utjecati na slobodu kretanja roba i usluga informacijskog društva. Stajalište Ministarstva financija kao stručnog nositelja izrade propisa jest da predmetne izmjene nisu tehnički propis te stoga ne podliježu postupku notifikacije. Odgovor je to na prozivke Hrvatske udruga priređivača igara na sreću (HUPIS) koja Vladu optužuje za kršenje prava EU, zbog čega kažu, može doći do pravnih sankcija jer su ignorirali su TRIS proceduru.

- Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je niz novih propisa bez provođenja obvezne notifikacije prema Direktivi, poznatoj kao TRIS procedura, kojom se svaka država članica mora obratiti Europskoj komisiji prije donošenja tehničkih propisa koji mogu utjecati na slobodu kretanja roba i usluga unutar jedinstvenog tržišta. Riječ je o ozbiljnom propustu koji ne može biti opravdan administrativnim previdom. TRIS nije formalnost, to je zakonska obveza i temeljni mehanizam očuvanja pravne sigurnosti i jedinstvenog tržišta EU-a. Njegovo zaobilaženje može imati teške posljedice: Europska komisija može pokrenuti postupak zbog povrede prava EU-a, a nacionalni sudovi mogu privremeno obustaviti primjenu nevaljano donesenih propisa - navode u HUPIS-u.

Iz Ministarstva financija kažu kako je spomenuta europska Direktiva na koju se prozivaju iz HUPIS-a implementirana je u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva koji regulira prava i obveze nadležnih tijela u postupku notifikacije.

- Notifikacija nacrta tehničkog propisa odvija se elektroničkim putem u Informacijskom sustavu TRIS Europske komisije koji obuhvaća i kategorizaciju proizvoda i usluga prema Direktivi. Igre na sreću dio su predmetnog sustava, kategorizirane u posebnom sektoru. Međutim, navedeno ne pretpostavlja nužno obvezu upućivanja u postupak notifikacije svih propisa iz pojedinih kategoriziranih sektora već onih koji sadrže odredbe koje se mogu kvalificirati kao „tehnički propis“ u smislu Zakona - navodi Ministarstvo financija.

Napominju kako je stručni nositelj izrade propisa nadležno tijelo odgovorno za provedbu postupka notifikacije, što je u konkretnom slučaju Ministarstvo financija, koje procjenjuje i odlučuje sadrži li propis odredbe temeljem kojih je potrebno provesti postupak notifikacije.

- Izmjene Zakona o igrama na sreću provode se zbog potrebe usklađenja zakonodavnog okvira s razvojem tržišta igara na sreću, koje u Hrvatskoj karakterizira sve veća dostupnost igara na sreću i intenzivno oglašavanje priređivača u svim medijima. Stoga su izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću koncipirane u smjeru regulacije novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću - poručuju iz Ministarstva financija.

