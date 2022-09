Iznad Knina letjeli misteriozni dronovi, Plenković kaže: Možda su krijumčari, ili neka država

Jedna smo od onih Vlada koja je intervenirala agilno, adaptabilno, smanjila prostor za socijalnu frakturu, osigurala svima mirnu jesen i mirnu zimu kada je riječ o energentima. Svi strateški pravci, za koje smo izabrani i što smo htjeli, su na dobrom putu da se realiziraju. Istodobno, neovisnim, samostalnim i profesionalnim radom svih nadležnih tijela, prije svega pravosudnih i policije, nastavlja se borba protiv korupcije bez obzira o kome se radi i upravo zato što institucije rade slobodno se djela otkrivaju i procesuiraju, istaknuo je premijer Andrej Plenković rezimiravši aktivnosti Vlade nakon aktualca u Saboru.

Na pitanje vidi li išta sporno u tome što je za novog člana Uprave INA-e imenovan čovjek (Hrvoje Šimović, op.a) koji je član revizorskog odbora INA-e premijer je rekao da ne vidi.

- Profesor Šimović je profesor na Ekonomskom fakultetu, ozbiljan čovjek koji će sigurno s druga dva člana Uprave, a koji su privremeno rješenje u ovim okolnostima, obavljati svoje zadaće, ja se nadam, na najbolji mogući način - rekao je.

O Ini i MOL-u: Kreću odmah razgovori o promjeni modela upravljanja

Najavio je kako odmah kreću s razgovorima s MOL-om o promjeni modela upravljanja Inom.

- Sve ključne odluke u biti se donose na razini, ne samo Ine nego i MOL-a, i to nerijetko na način da se možda i zaobilaze hrvatski članovi Uprave. Ono što je ovdje ključno jest trenutak koji mijenja sve. Dogodilo se da u vrijeme najveće energetske krize enormnog rasta plina, nafte i struje imamo jednu nečuvenu aferu u kojoj se netko tko je zadužen, dobiva plaću, da se bavi prodajom plina u INA-i, praktički radi kazneno djelo i enormnu reputacijsku štetu za samu kompaniju i Vladu, a da nitko ne vidi - rekao je upitan zašto bi sada moglo doći do promjene modela upravljanja, ako to nije bilo ostvarivo i ranije.

Ponovio je kako će troje hrvatskih članova Uprave, koji nisu htjeli dati ostavke sami, danas biti razriješeni na Nadzornom odboru INA-e.

- Idemo s novom Upravom, a nakon toga nastavljamo procese i razgovore s mađarskom stranom, koji moraju dovesti do promjene načina upravljanja. Ovo kako je bilo sada ne može ostati ovako kako je, u konačnici je INA naša kompanija, tu u Hrvatskoj, važna u energetskoj krizi i nije normalno da se odluke donose tako, a kamoli da se ide za počinjenjem kaznenih djela, a da onda reputacijsku štetu snosi Vlada - rekao je dodavši kako će razgovore s predstavnicima MOL-a koordinirati ministar gospodarstva Davor Filipović.

O rokovima koje očekuje da bi do promjene moglo doći nije htio.

- Ja ne mogu reći da će biti do tog i tog roka, a ako ne...To nije realno. Bili su sudski postupci, nije se u tome uspjelo, pokušavalo se i ranije, to je vrlo komplicirano i teško zato što stalno vozimo po tračnicama koje su odlučili neki drugi ljudi ranije i nosimo se s tim. Situacija je teška, opterećujuća, jako loša za odnose Hrvatske i Mađarske, a u konačnici je loša i za samo funkcioniranje kompanije i imamo problem - istaknuo je.

Još se ne zna čiji su dronovi letjeli nad kninskom vojarnom

Još nisu otkrili, rekao je, čiji su dronovi koji su nedavno letjeli iznad kninske vojarne.

- Sve nadležne službe, prije svega Ministarstvo obrane, nastoje otkriti o čemu se radi, prate tu situaciju. Vidjet ćemo, otkrit će se - rekao je, a na pitanje ima li sumnje da se radi o krijumčarima migrantima rekao kako ne zna.

- Možda. Možemo sad špekulirati je li to djelovanje neke strane države ili su to krijumčari migrantima ili su to neki ljudi koji imaju vremena pa se zezaju i puštaju dronove. Ne znam, kad se otkrije onda ćemo reći, dobili smo izvješće, razumijemo problem i bitno je da se to detektiralo i da se radi na tome - rekao je premijer.

Na zamolbu da kaže malo više o izjavi ministra financija Marka Primorca koji je rekao da se radi o novom modelu financiranja države i da građani na neki način sudjeluju u tome, Plenković je istaknuo da ga je išao konzultirati oko toga.

- On je govorio o mogućnosti ulaganja u državne obveznice, to je jedan od sasvim legitimnih i uobičajenih ulaganja u financijske instrumente, to nije nikakva obveza, može biti ponuda, država nema nikakvih financijskih problema s likvidnošću. Mislim da je on to naveo kao jednu od mogućnosti u katalogu načina kako prikupiti novac, a s druge strane to ulagaču daje korist i dobit - poručio je.

