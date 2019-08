Nudi besplatan smještan majci s djecom: 'Već su mi se javili'

Nudimo besplatan smještaj samohranoj majci koja nije u mogućnosti odvesti svoju djecu na more. Apartman Avantgarden - Umag, termin od 22. 8. - 26. 8. 2019. (4 noći). Kapacitet: do 4 osobe. Molimo da dijelite objavu ili ako poznajete nekoga, preporučite. Neka se majke s djecom jave u inbox. S velikim veseljem, spremni smo ih ugostiti, stoji u objavi na Facebooku koja je oduševila mnoge.

Vlasnicu, koja vjeruje da bi svatko trebao barem jednom godišnje napraviti nešto lijepo, su pohvalili za njezinu inicijativu, a već se javilo i nekoliko zainteresiranih majki.

- Bilo bi puno više sretne djece i sretnih ljudi. Već mi se javilo nekoliko majki, ima takvih tužnih sudbina da je problem nekoga odbiti. Morat ću ubaciti još koji termin. Svi iznajmljivači imaju prostora i mogu to učiniti. Vjerujte, to je toliko veselje, čula sam tu djecu, oni šalju selfije kao da su već na moru. Veliko je zadovoljstvo usrećiti nekoga. Jedna mi je majka rekla da mora čekati plaću 15. u mjesecu kako bi došla do Umaga. Mi smo spremni platiti i put i boravak. Pozivam sve ljude da naprave nešto slično - kazala nam je vlasnica apartmana koja je željela ostati anonimna za Teklić.hr.

