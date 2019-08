Masno naplaćuje: 'Njena jedina vibracija je proizvodnja novca'

Ana Bučević (41) već drugu godinu vodi program koji je nazvala “Vortex krstarenje”, a koji bi, kao, trebao pomoći ljudima da se bolje nose sa životom i izazovima koje svakodnevica nosi.

Ova samoprozvana motivacijska govornica trenutačno krstari Jadranom s ljudima koji su odlučili platiti 17.000 kuna za njezin program, a najpoznatija polaznica Bučevićkina programa je kći Ivice Todorića i vlasnica tvrtke Srculence - Iva Todorić.

Vortex, osim krstarenja i boravka po otocima, nudi jutarnju meditaciju, tjelovježbu i predavanja organizatorice. Prošle godine ovaj tretman se naplaćivao 16.000 kuna, a ove je, eto, poskupio.

- Kroz sedam dana prakticirat će se svakodnevne jutarnje meditacije, tjelovježbe, predavanja, zajednički izlasci i druženja, a smijeh i visoka vibracija obilježavaju ovaj Cruise te u kombinaciji s ležernošću i opuštenom atmosferom čine ovu edukaciju jedinstvenom. Program je u potpunosti otvoren dogovoru i željama putnika na brodu.

'Promijenila im život'

Ana Bučević će vam odabirom tema, svojom energijom, znanjem i motivacijom ovaj Cruise učiniti doživljajem koji nikad nećete zaboraviti! - piše u opisu putovanja koje uključuje posjete Visu, Kornatima, Hvaru i Braču.

- Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu i svi se slažemo kao da smo jedno - opisala je krstarenje Iva Todorić.

- Ovaj brod odiše ljubavlju i srećom, to je fenomenalno. Fenomenalna je energija, ljudi su se sprijateljili, gdje god prođeš svi ti se smiju, zagrle te, nešto ti lijepo dobace. Sedam dana biti u takvom lijepom okruženju, to je nešto neprocjenjivo u životu - pohvalila je Iva program svoje prijateljice Bučević.

- Nosit ću spoznaju da je najvrednija investicija u životu investirati u sebe. Tko god misli da je investirati u robu i putovanje... Ne. A tebi, Ana, mislim da ni ja ni svi ovi ljudi nikad nećemo naći riječi hvale da ti kažemo koliko si nam život promijenila - ispričala je Iva plačući.

Međutim, iako jutarnje meditacije i krstarenje po otocima zvuče bezazleno, situacija je ipak drukčija.

Ana Bučević iza sebe ima prijavu koju je uputilo Ministarstvo zdravstva zbog nadriliječništva temeljem pisma koje im je poslao psihijatar Herman Vukušić.

- Kontaktirali su me iz DORH-a, javila mi se zamjenica državnog odvjetnika da dođem dati iskaz u Split. Nažalost, zbog zdravlja nisam mogao otići u dogovorenom terminu, ali namjeravam otići uskoro - rekao nam je Vukušić.

- Kad sam čitao njenu knjigu, prenerazio sam se. Više puta sam čitao njene uratke i našao sam podosta materjala o kojemu ću razgovarati sa zamjenicom državnog odvjetnika - rekao nam je Vukušić i dodao kako Bučević i Todorić želi da se odmore i opuste uz pozitivne vibracije.

Vukušić je još ranije u medijima pojasnio zašto smatra da su njene metode jako opasne - Gospođa ima sljedbu jer metode pomažu mnogima, no u medicini i psihologiji imamu fenomene koji to objašnjavaju, tzv. fenomen medenog mjeseca ili sveta vodica. Čovjek kratkoročno osjeti poboljšanje, svi ti gurui potaknu ono što je u medicini dokazani placebo efekt.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Paklena mašinerija'

No to ne djeluje dugoročno. Kad žrtva nakon mjesec ili dva kad efekt splasne kaže da metoda ne djeluje, onda gurui posežu za rečenicom: ‘Vi ste blokirani na nekoj razini, to je do vas, ne razmišljate pozitivno’. Za pacijenta je to najgore što mu se može dogoditi i žrtva ponovno postaje žrtva. Prvi put kad se razboljela, a onda kad se razočarala u nekoga tko joj je trebao pomoći - rekao je tada Vukušić.

I njezin bivši suprug Saša Dvornik, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, optužio ju je za prijevaru nazvavši njezin posao “paklenom mašinerijom”.

- Jedina vibracija koju ona zna je beskrupulozna proizvodnja novca - rekao je Dvornik.

Bučević se, očekivano, branila od ovakvih optužbi.

- Dr. Vukušić se u svojoj prijavi pozvao na medijski članak koji je o mojem radu objavljen prije nekoliko mjeseci i brojne neistine izrečene u tom članku, a na temelju kojeg je dr. Vukušić, bez konkretnog poznavanja mojega rada, zaključio da bih ja radila nešto što bi bilo opasno za ljudsko zdravlje u smislu pogoršanja njihova zdravstvenog statusa. Dr. Vukušić je također naveo kako mu je bilo dovoljno sat vremena da na mojem YouTube kanalu pronađe rečenice opasne po ljudsko zdravlje - napisala je Bučević u priopćenju.

- Zaista je nevjerojatna teza da bi edukacija o samosvijesti i svijesti o tome da svaka bolest ima uzrok i da se na uzrok treba staviti fokus, a ne samo na posljedicu, mogla ikome naštetiti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brojne grane medicine, kao primjerice Ayurvedska medicina, počivaju upravo na takvom pristupu. No da ne bi opet bilo ‘zabune’, moj program i moj rad nemaju veze s medicinskim radom niti se u svojem radu bavim liječenjem bolesti (što bi značilo da sam nekome postavljala dijagnoze, prepisivala terapije ili bilo kakve postupke i slično). Nikad tijekom javnog rada nisam naišla na ni jedan primjer kojem je štetilo osvještavanje o snazi misli, uvjerenja, vibracije te sposobnosti našeg tijela, kao nevjerojatnog energetskog sustava, da snagom vjere, uvjerenja, misli i emocija pomognemo sami sebi u iscjeljenju. Željela bih također napomenuti da postoje brojni znanstveni dokazi i priznata istraživanja o tome što smo sve kadri napraviti snagom uma i vlastite vibracije.

Poznati biolog dr. Bruce Lipton i neuroznanstvenik dr. Joe Dispenza u svojem radu te svojim knjigama i predavanjima nude pregršt znanstvenih dokaza upravo o tome što predstavlja i dio mojega programa i edukacija. Takvih stručnjaka ima na stotine, a svi potvrđuju koliko smo moćna i sposobna bića. U svojem radu koristim se istraživanjima i objavljenim radovima navedenih stručnjaka te brojnih drugih priznatih eksperata - pojašnjava Bučević. Pokušavali smo više puta stupiti u kontakt s njom, ali nam nije odgovarala na pozive.

Tema: Hrvatska