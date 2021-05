Radimir Čačić, Damir Bajs, Goran Pauk i Darko Milinović izgubili su svoja mjesta u foteljama župana, no još se nekima smrklo, a drugima je svanulo. IDS je za dlaku, točnije samo 54 glasa više, dobio “svoju”, Istarsku županiju - dugogodišnji gradonačelnik Pule Boris Miletić pobijedio je SDP-ovog kandidata Danijela Ferića u utrci za župana. Njegova je stranka zato izgubila Pulu, koju će naredne četiri godine voditi Filip Zoričić, kandidat grupe birača, koji je osvojio 56 posto glasova, pobijedivši kandidatkinju IDS-a Elenu Puh Belci. Dugogodišnja aktivistkinja i nekadašnja predsjednica GONG-a Suzana Jašić, sad članica platforme Možemo! vodit će Pazin, svoj rodni grad, u kojem je u drugome krugu izbore izgubio IDS-ov Renato Krulčić, pazinski gradonačelnik zadnjih 12 godina. IDS je Pazinom vladao, u nekoj koaliciji, od davne 1993. Radimir Čačić, varaždinski župan u dva mandata, izbore je izgubio od HDZ-ovog Anđelka Stričaka koji je veterana Čačića “dobio” za samo tri postotna poena. Grad Varaždin pak gubi Ivana Čehoka, kojeg je sa samo 169 glasova više pobijedio SDP-ovac Neven Bosilj.

S mjesta šibensko-kninskog župana odlazi pak HDZ-ov Goran Pauk, kojeg će zamijeniti Marko Jelić, još jedan kandidat grupe birača. Darko Milinović izgubio fotelju župana u Ličko-senjskoj županiji, a njegovu će stolicu u narednom mandatu grijati Ernest Petry (HDZ). Sadašnji gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji je HDZ napustio prije točno godinu dana i sa sobom poveo sve HDZ-ove vijećnike, kao nezavisni je kandidat “pomeo” HDZ-ovog Nikolu Mažara, pobijedivši s 54,35 posto glasova. Poznati “zviždač” iz Oroslavja Viktor Šimunić u svome je gradiću pobijedio gradonačelnika Emila Gredičaka, protiv kojeg je i “zviždao”. Miro Bulj je za Most dobio jedino gradonačelničko mjesto, Sinj, a Reformist Darinko Dumbović je od HDZ-ove Magdalene Komes izgubio potresom stradalu Petrinju. Damir Bajs, jednom ministar i dvaput dosad župan bjelovarsko-bilogorski, mora iz te fotelje van.

SINJ: Gradonačelnik Miro Bulj (Most) - Mostov saborski veteran pobijedio je HDZ-ovog Igora Vidalinu i osvoji srce cetinske krajine. Veliki je to rezultat za Most.

PULA: Filip Zoričić (nezavisni kandidat) - jedno je od najvećih iznenađenja na ovim lokalnim izborima. Široj javnosti poznat kao profesor, ravnatelj gimnazije, koji je, kako je pisao Glas Istre, otvoreno protestirao zbog nepoštivanja epidemioloških mjera na pogrebu Milana Bandića (ispričao se učenicima koji moraju biti na online nastavi i ne mogu ići na maturalno putovanje istovremeno dok politička elita radi što hoće u spomen Bandiću). Osvojio je utvrdu IDS-a.

PAZIN: Suzana Jašić (Možemo!) - bivša šefica GONG-a vratila se u rodni grad i nadoknadila prednost veću od 10 posto koju je dugogodišnji gradonačelnik Renato Krulčić (IDS-HSU-HNS) imao u prvom krugu. Jašić je dobila 1.812, a Krulčić 1.657 glasova.

- Zahvaljujem se svima. Ovo je zajednička pobjeda. Odnosit ću se prema svima biračima jednako, i prema mojim glasačima i onima koji to nisu. Svi imaju pravo na dobar život u Pazinu, makar se ne slagali u nekim stvarima. Večeras slavimo, a sutra idemo dalje prema cilju, a to je bolji život za sve nas - kazala je Jašić.

OROSLAVJE: Viktor Šimunić (nezavisni) - zviždač koji je objavio snimku nuđenja funkcije po zagorski ('Kaj bi štel biti') na kraju je postao - gradonačelnik Oroslavja, pobijedivši Emila Gredičaka, vlasnika kleti u kojoj mu je HDZ-ov Žarko Tušek nudio 'bolji život'. Šimunić je na kraju sam sebi skrojio bolji život vodeći se principima.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA: Marko Jelić (nezavisni) - dojučerašnji gradonačelnik Knina osvojio je HDZ-ovu utvrdu, smijenio dugogodišnje prvo ime šibenskog HDZ-a Gorana Pauka. Uz to, Jelić je 'zadržao' i Knin, jer je tamo na izborima slavio njegov dosadašnji zamjenik Marijo Ćaćić.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA: Anđelko Stričak (HDZ) donio je svojoj stranci županiju u kojoj je godinama dominirao Radimir Čačić i njegovi kadrovi, bilo u HNS-u, bilo u Reformistima.

VARAŽDIN: Neven Bosilj (SDP) - Vladavinu Ivana Čehoka prekinuo je SDP-ovac, doktor znanosti, IT stručnjak i predavač na Fakultetu organizacije i informatike.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA: Ernest Petry (HDZ) - nije neko iznenađenje da HDZ osvoji Liku, ali kad to učine protiv svog bivšeg člana Darka Milinovića, onda je to za Plenkovića višestruka pobjeda.

PETRINJA: Magdalena Komes (HDZ) - u teško stradalom gradu dosadašnji gradonačelnik Darinko Dumbović 'utopio' se u moru propusta i afera. Zamijenit će ga mlada nada HDZ-a Magdalena Komes, a i Sisačko-moslovačku županiju osvojio je njen stranački kolega Ivan Celjak.