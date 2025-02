Iznenađenje s Pantovčaka: 'Moj Zoki mi je darovao slatkiše i sliku. Kako me se samo sjetio'

Isuse, kak me se itak setil. Ve sam ja i do predsjednika došla, a tak sam stara. Kak je to lepo. Najte reči, kak je to moguće da jen predsjednik mene se zmislil, rekla je Milka (90) iz Ludbrega, koja je na dan inauguracije cijelo mjesto digla na noge. Naime, tog dana baka Milka ostala je u krevetu gledati na TV-u prisegu novog-starog predsjednika Zorana Milanovića te su vrata njezine kuće ostala zatvorena. Njezina gerontodomaćica Ivana nije mogla ući u kuću pa se zabrinula da se Milki nešto nije dogodilo.

Zbog toga joj je predsjednik Zoran Milanović poslao veliku košaru s darovima i potpisanu fotografiju. Poklon iznenađenje su joj donijeli zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, koji se godinama brinu o baki Milki.

Upravo su je oni na dan inauguracije tražili po susjedstvu, zvali poznanike, a na kraju htjeli pozvati i policiju da provale u kuću. Ali onda je Milka čula da je zovu, i to tek kad se njezina gerontodomaćica ljestvama popela do njezina prozora pa ju je vidjela kako gleda prijenos na TV-u.

- A čujte, to bude jednom u pet godina. Bilo je sve lijepo, baš sve kako treba. Posebno mi se svidjela mlada Filipinka koja je pjevala međimursku pjesmu, ali mi se sve svidjelo. I prva dama bila je jako lijepa, elegantna. Baš je bila dama. Jedino mi se nije svidjela Kolinda. Pa kako je mogla doći u bijeloj haljini? Pa nije išla na svoje vjenčanje. Ona mi se nije baš dopala - rekla nam je Milka.

Iako je u poznim godinama, baka Milka redovito prati zbivanja u Hrvatskoj i svijetu. Vijesti nikad ne propušta.

- Televizor upalim u 17 sati i gledam vijesti. Pratim što se zbiva. Nakon što završe vijesti, onda pogledam serije. Pratim dvije turske sapunice i jednu hrvatsku. Kad to sve završi, onda idem spavati. A što ću drugo raditi? - dodala je Milka.

Najdraži političar joj je upravo Milanović, a jako joj smeta njegov odnos s premijerom Plenkovićem.

- Milanović je dobio jako puno glasova, to sve govori o njemu. Ali nije mi drago što se stalno svađa s Plenkovićem. Što god oni mislili i koliko god bili ponosni, moraju razgovarati. Oni su naši čelni ljudi, a ako čelni ljudi u istoj kući ne razgovaraju i stalno se svađaju, onda to nikako nije dobro. Ta kuća onda nikako ne može ići naprijed. Ne valja to. Moraju surađivati - govori nam baka Milka.

Najviše joj, kaže nam, smetaju oni koji ne idu na izbore i ne glasaju. 