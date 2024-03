Iznio mučne detalje na sudu, 25 puta izbo slijepu ženu. Branio se sramotno: 'Imala je aferu...'

Spremala se ići kod tog muškarca s kojim je imala aferu. Govorila je da smo želi s njim nasamo popiti kavu. Pitao sam je zašto, kako može kad smo sve riješili. Nije odgovarala. Toliko mi se smračilo zbog te njene izdaje i jer me povrijedila, grcajući u suzama prisjećao se Franjo Jurić (30), kojemu sude zbog teškog ubojstva svoje slijepe supruge Angele (30).

U trenutku tog nekontroliranog bijesa, Franjo je u dnevnom boravku stana u Zaprešiću u kojemu su zajedno živjeli, nožem duljine 22 centimetra i duljine oštrice oko 11 centimetra nasrnuo na Angelu zadavši joj prvo ubodnu ranu u vrat. Nakon što je pala na pod nastavio je ubadati i zarezivati po glavi, trupu i vratu još 24 puta. Potom joj je rukom začepio nos i usta te šakama počeo stezati vrat uslijed kojih ozljeda je u konačnici preminula.

Njezina smrt, utvrdio je vještak sudske medicine, nije bila trenutna već je napad trajao dulje neodređeno vrijeme, a ona je veći dio tog vremena bila pri svijesti te je trpjela bol, intenzivan strah i patnju.

- Nakon što sam shvatio što sam napravio, nisam vidio izlaz, htio sam ubiti i sebe. Rasplakao sam se tresao... Napisao sam oproštajnu poruku njezinoj majci i svojoj mlađoj sestri. Prvo sam izrezao ruke u kadi i onesvijestio se. Nakon što sam se osvijestio, nogom sam razbio čašu i počeo se rezati po vratu. tad sam se ponovno onesvijestio i sljedeće čega se sjećam je sirena Hitne pomoći i buđenje na intenzivnoj - ispričao je Franjo na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, gdje mu je u ponedjeljak počelo suđenje.

U trenutku kad su Angelini roditelji, zajedno s njegovim ocem i policijom, 19. lipnja ušli u stan supružnika pronašli su njezino beživotno tijelo u krvi na podu dnevnog boravka, dok je Franjo bez svijesti ležao na krevetu u spavaćoj sobi. Cijeli je stan bio pun krvavih tragova, a na mjestu zločina pronašli su i nekoliko noževa. Franjino stanje nakon samoranjavanja bilo je takvo da je liječnica Hitne pomoći proglasila smrt, a da je ipak živ shvatio je tek mrtvozornik u mrtvačnici nakon čega su ga prevezli u bolnicu.

Zajedno od srednje škole

Motiv za ovaj strašni zločin, branio se Franjo, bračni su problemi, odnosno Angelina afera, za koju je doznao i nakon koje su pokušali krenuti ispočetka. Angela i Franjo, ispričao je, upoznali su se u srednjoj školi koju su oboje pohađali. Angela je bila potpuno slijepa od prometne nesreće koju je doživjela s 12 godina, a Franjo je od djetinjstva bio slabovidan.

- Cijelu školu smo bili zajedno, kad smo završili, razdvojili smo se, no nakon što sam se zaposlio ponovno smo se zbližili. Vjenčali smo se te smo šest godina bili u skladnom braku. Problemi su počeli nekih 15 mjeseci prije samog događaja. Naš odnos je zahladio, ona je često izbivala i dolazila kasno kući. Za aferu sam saznao u kolovozu nakon što mi je taj dečko poslao slike na mobitel na kojima su zajedno. Ona je Pitao sam je da li je ti istina, a ona je priznala i rasplakala se - govorio je Jurić.

Dogovorili su se da će okrenuti novu stranicu, da će prekinuti aferu te u početku nikome o tome nisu ni govorili.

- Kako je vrijeme prolazilo bilo je sve gore. Rekla bi da ide kod prijateljice na tjedan dana, a zapravo je bila kod njega. Tako je dva tjedna nije bilo, a jednom prilikom je mjesec dana boravila kod njega - pričao je optuženi. U veljači 2023. za aferu su saznali i njezini i njegovi roditelji jer im je Angelin ljubavnik poslao fotografije.

- Moji su burno reagirali, htjeli su da se odmah razvedem, njezini su ponudili pomoći ako i dalje želimo ostati zajedno. Tijekom tog perioda išli smo zajedno i u Međugorje, a ona je jedno vrijeme bila kod svojih roditelja u Slavoniji, dok je njezina majka dva tjedna provela s nama u Zaprešiću. Stigao je lipanj, imali smo planove za srpanj, dogovorili bračno savjetovalište, odlazak na more... Na dan naše 6. godišnjice 16. lipnja trebali smo ići u restoran na večeru, no ona se vratila kući pijana te je povraćala. Rasplakala se pa smo se dogovorili da ćemo sutradan ići na ručak u drugi restoran u Zaprešiću - nastavio je.

Kako su neke Angeline stvari, odjeća i papiri, ostali kod tog drugog muškarca, preko posrednika su dogovorili da on te stvari donese na Glavni kolodvor 18. lipnja 2023.

Trebao vratiti stvari

- To je bio prvi put da ja tog čovjeka srećem uživo. U wc-u kafića u kojem smo se našli rekao mi je da on i dalje želi biti s Angelom i zaprijetio da to ne smijem nikako reći njezinim roditeljima, osobito njezinoj majci, a ja sam mu rekao da ona želi biti sa mnom i da je gotovo. On je tom prilikom na stol stavio ključ za koji smo mi mislili da je od ormarića na kolodvor, no zapravo je bio od njegove kuće. Rekao je da ako želi svoje stvari natrag, neka dođe sama do njega. Vratili smo se kući oko 19 sati i tad mi je rekla da se želi opet naći s njim. Posvađali smo se, čak mi je rekla glupane ili majmune, tako nešto, i spremala se ići, a ja sam gledao u nevjerici - otkrio je Franjo, koji se sjeća tek da je supruzi zadao tek jedan ubod kao i da joj je stezao vrat.

- Želim reći da mu je jako žao, povrijedio sam moju ljubav, njezinu obitelj... - dodao je na kraju.

U tom se trenutku Angelin otac, koji je u sudnici sve slušao, više nije mogao suzdržavati.

- Franjo je to planirao, to je monstrum od čovjeka, prošao sam sva ratišta. Trebao ju je pustiti, u ratu nitko nikad nije dirao invalide. Ona je javila majci da odlazi, poslala joj je poruku, nije je htio pustiti - očajno je uzviknuo Angelin otac.

Vještak psihijatar zaključio je da je Franjo u vrijeme ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv te da je za počinjenje kaznenog djela bila odlučna dinamika bračnih odnosa. Preporučio je dobrovoljan psihijatrijski tretman uz nadzor probacijske službe.

Zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici u završnoj je riječi istaknula da je krivnja optuženika dokazana ne samo njegovim priznanjem nego i ostalim dokazima u spisu.

Presuda ovaj tjedan

- Prilikom odmjeravanja kazne sud bi trebao uzeti u obzir i otegotne okolnosti, prije svega činjenicu da je žrtva bila slijepa zbog čega joj je znatno bilo onemogućena obrana. Također, otegotan je i sam način počinjenja djela te upornost i kriminalna volja koju je iskazao - navela je tužiteljica Ana-Marija Vraneković.