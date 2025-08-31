Obavijesti

News

Komentari 1
18 UBIJENIH

Izrael bombardirao predgrađa Gaze, Netanyahu s kabinetom radi plan za zauzimanje grada

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izrael bombardirao predgrađa Gaze, Netanyahu s kabinetom radi plan za zauzimanje grada
Foto: Dawoud Abu Alkas

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da je izraelska vojska u napadima i pucnjavi u nedjelju ubila najmanje 18 ljudi, među njima je 13 ljudi koji su pokušali nabaviti hranu

Izraelska vojska prošle noći bombardirala je predgrađa Gaze iz zraka i s kopna, uništavajući kuće i protjerujući obitelji iz tog područja, a sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanyahua sazvan je u nedjelju kako bi raspravljao o planu zauzimanja grada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dala je otkaz u Reutersu zbog izvještavanja o Gazi: 'Nositi ovu iskaznicu postalo je sramota' 00:44
Dala je otkaz u Reutersu zbog izvještavanja o Gazi: 'Nositi ovu iskaznicu postalo je sramota' | Video: 24sata/reuters/facebook

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da je izraelska vojska u napadima i pucnjavi u nedjelju ubila najmanje 18 ljudi, među njima je 13 ljudi koji su pokušali nabaviti hranu blizu mjesta za dostavu pomoći u središnjem Pojasu Gaze i najmanje dvoje u kući u Gazi.

Ured izraelskog vojnog glasnogovornika rekao je da pregledavaju izvješća.

IZRAEL PRIPREMA PREUZIMANJE GAZE Izraelska vojska pronašla tijela dva taoca i vratila ih iz Gaze...
Izraelska vojska pronašla tijela dva taoca i vratila ih iz Gaze...

Stanovnici Sheikh Radwana, jednog od najvećih naselja Gaze, rekli su da je područje bilo pod izraelskim tenkovskim granatiranjem i zračnim napadima tijekom subote i nedjelje, prisiljavajući obitelji da traže sklonište u zapadnim dijelovima grada.

Izraelska vojska postupno je eskalirala svoje operacije oko Gaze tijekom posljednja tri tjedna, a u petak je prekinula privremene pauze u tom području koje su omogućavale dostavu pomoći, označivši ga "opasnom borbenom zonom".

- Pužu u srce grada gdje se stotine tisuća ljudi skriva, s istoka, sjevera i juga, dok bombardiraju ta područja iz zraka i s kopna kako bi uplašili ljude i natjerali ih da odu - rekao je Rezik Salah, otac dvoje djece, iz Sheikh Radwana.

Izraelski dužnosnik rekao je da će se Netanyahuov sigurnosni kabinet sastati u nedjelju navečer kako bi raspravljao o sljedećim fazama planirane ofenzive za zauzimanje grada Gaze, koji je opisao kao posljednje uporište Hamasa.

Ne očekuje se da će ofenziva punog opsega započeti tjednima. Izrael kaže da želi evakuirati civilno stanovništvo prije nego što dovede više kopnenih snaga. U subotu je čelnica Crvenog križa Mirjana Špoljarić rekla da bi evakuacija iz grada izazvala masovno raseljavanje stanovništva koje ni jedno drugo područje u Pojasu Gaze nije sposobno apsorbirati, usred ozbiljne nestašice hrane, skloništa i medicinskih potrepština.

BIJESNI GUTERRES Glavni tajnik UN-a: 'Dosta je izlika! Izraelske akcije u Gazi imat će razorne posljedice'
Glavni tajnik UN-a: 'Dosta je izlika! Izraelske akcije u Gazi imat će razorne posljedice'

- Ljudi koji imaju rođake na jugu otišli su da ostanu s njima. Drugi, uključujući i mene, nisu pronašli mjesto jer su Deir Al-Balah i Mawasi prenapučeni - rekla je Ghada, majka petero djece iz gradske četvrti Sabra. Oko polovice od preko 2 milijuna stanovnika enklave trenutno je u gradu Gazi. Procjenjuje se da je nekoliko tisuća napustilo grad i krenulo u središnja i južna područja enklave, prema lokalnim izvorima.

Izraelska vojska upozorila je svoje političke čelnike da ofenziva ugrožava taoce koje Hamas još drži u Gazi. Prosvjedi u Izraelu koji pozivaju na prekid rata i oslobađanje talaca intenzivirali su se u posljednjih nekoliko tjedana.

Velike mase demonstrirale su u Tel Avivu u subotu navečer, a obitelji talaca u nedjelju ujutro prosvjedovale su ispred domova ministara. Pretpostavlja se da je dvadeset od preostalih 48 talaca još uvijek živo.

HUMANITARNA KRIZA Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a: 'Izrael odmah mora zaustaviti glad u Gazi'
Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a: 'Izrael odmah mora zaustaviti glad u Gazi'

Nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a oteta 251 osoba kao taoci, izraelska vojska u napadima na Gazu ubila je više od 63.000 ljudi, uglavnom civila, prema liječničkim izvorima u Gazi, te je enklavu gurnula u humanitarnu katastrofu i ostavila veći dio u ruševinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025