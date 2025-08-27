Obavijesti

HUMANITARNA KRIZA

Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a: 'Izrael odmah mora zaustaviti glad u Gazi'

Piše HINA,
Foto: Mahmoud Issa

Grad Gaza i okolna područja službeno pate od gladi i ona će se vjerojatno proširiti, utvrdio je u petak Sustav integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC)

Sve članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osim Sjedinjenih Država, u srijedu su izjavile da je glad u Gazi "kriza uzrokovana ljudskim djelovanjem" i upozorile da je korištenje gladi kao ratnog oružja zabranjeno prema međunarodnom humanitarnom pravu.

U zajedničkoj izjavi, 14 članica Vijeća pozvalo je na trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre, oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge skupine, značajan porast pomoći diljem Gaze te da Izrael odmah i bezuvjetno ukine sva ograničenja u isporuci pomoći.

Palestinians seek aid supplies from the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF), in the central Gaza Strip
Foto: Stringer

- Glad u Gazi mora se odmah zaustaviti. Vrijeme je ključno. Humanitarna kriza mora se riješiti bez odgode i Izrael mora promijeniti smjer - rekli su.

Grad Gaza i okolna područja službeno pate od gladi i ona će se vjerojatno proširiti, utvrdio je u petak Sustav integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC). Izrael je u srijedu zatražio od IPC-a da povuče procjenu, odbacivši nalaze kao lažne i pristrane.

Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Gaza City
Foto: Mahmoud Issa

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Gazi u srijedu, vršiteljica dužnosti američke veleposlanice pri UN-u Dorothy Shea dovela je u pitanje vjerodostojnost i integritet izvješća IPC-a, rekavši da "ne prolazi test ni na jednom ni na drugom".

Family of Gaza malnourished child hope to evacuate for treatment in Gaza City
Foto: Mahmoud Issa

- Svi prepoznajemo da je glad stvaran problem u Gazi i da postoje značajne humanitarne potrebe koje se moraju zadovoljiti. Rješavanje tih potreba prioritet je za Sjedinjene Države - rekla je Vijeću. 

