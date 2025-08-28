Obavijesti

News

Komentari 0
BIJESNI GUTERRES

Glavni tajnik UN-a: 'Dosta je izlika! Izraelske akcije u Gazi imat će razorne posljedice'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Glavni tajnik UN-a: 'Dosta je izlika! Izraelske akcije u Gazi imat će razorne posljedice'
Foto: Reuters

Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi u četvrtak su izvijestile o najmanje 16 ubijenih te nekoliko desetaka ozlijeđenih Palestinaca na jugu Pojasa Gaze. Stanovnici izvještavaju i o pojačanom bombardiranju grada Gaze

Proširene izraelske vojne operacije u gradu Gazi imat će „razorne posljedice”, upozorio je u četvrtak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres. 

On je rekao i da se humanitarne napore predvođene njegovom organizacijom u Gazi blokira, odgađa i odbija te da ljudi u palestinskoj enklavi umiru od gladi zbog „namjernih odluka protivnih temeljnoj ljudskosti”. 

„Izgladnjivanje civilnog stanovništva nikad se ne smije koristiti kao metoda ratovanja. Civile treba zaštititi. Humanitarni pristup mora biti nesmetan”, rekao je Portugalac novinarima. 

HUMANITARNA KRIZA Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a: 'Izrael odmah mora zaustaviti glad u Gazi'
Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a, osim SAD-a: 'Izrael odmah mora zaustaviti glad u Gazi'

„Dosta je bilo izlika. Dosta prepreka i dosta laži”, naglasio je. 

Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi u četvrtak su izvijestile o najmanje 16 ubijenih te nekoliko desetaka ozlijeđenih Palestinaca na jugu Pojasa Gaze. Stanovnici izvještavaju i o pojačanom bombardiranju grada Gaze, prenosi Reuters. 

Izrael se priprema na preuzimanje tog grada, najvećeg u enklavi, usprkos pozivima međunarodne zajednice da odustane od te odluke koja bi mogla uzrokovati značajan broj ubijenih. U gradu Gazi trenutačno se nalazi milijun palestinskih izbjeglica.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025