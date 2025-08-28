Glavni tajnik UN-a: 'Dosta je izlika! Izraelske akcije u Gazi imat će razorne posljedice'

Proširene izraelske vojne operacije u gradu Gazi imat će „razorne posljedice”, upozorio je u četvrtak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

On je rekao i da se humanitarne napore predvođene njegovom organizacijom u Gazi blokira, odgađa i odbija te da ljudi u palestinskoj enklavi umiru od gladi zbog „namjernih odluka protivnih temeljnoj ljudskosti”.

„Izgladnjivanje civilnog stanovništva nikad se ne smije koristiti kao metoda ratovanja. Civile treba zaštititi. Humanitarni pristup mora biti nesmetan”, rekao je Portugalac novinarima.

„Dosta je bilo izlika. Dosta prepreka i dosta laži”, naglasio je.

Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi u četvrtak su izvijestile o najmanje 16 ubijenih te nekoliko desetaka ozlijeđenih Palestinaca na jugu Pojasa Gaze. Stanovnici izvještavaju i o pojačanom bombardiranju grada Gaze, prenosi Reuters.

Izrael se priprema na preuzimanje tog grada, najvećeg u enklavi, usprkos pozivima međunarodne zajednice da odustane od te odluke koja bi mogla uzrokovati značajan broj ubijenih. U gradu Gazi trenutačno se nalazi milijun palestinskih izbjeglica.