GAĐALI GA I PROŠLOG LJETA

Izrael bombardirao važno iransko nuklearno postrojenje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: IDF

Posljednjih godina taj je kompleks korišten za razvoj naprednih eksploziva i za provođenje osjetljivih eksperimenata u sklopu projekta „AMAD”, tajnog programa razvoja nuklearnog oružja iz 2000-tih

U sklopu valova napada provedenih posljednjih dana u Teheranu, izraelsko ratno zrakoplovstvo, djelujući na temelju preciznih obavještajnih podataka Izraelskih obrambenih snaga (IDF), pogodilo je još jednu lokaciju iranskog nuklearnog programa. Kompleks „Taleghan” režim je koristio za razvoj ključnih sposobnosti za izradu nuklearnog oružja.

Posljednjih godina taj je kompleks korišten za razvoj naprednih eksploziva i za provođenje osjetljivih eksperimenata u sklopu projekta „AMAD”, tajnog programa razvoja nuklearnog oružja iz 2000-tih.

Tijekom operacije „Rising Lion” IDF je sustavno djelovao protiv centara znanja i infrastrukture povezanih s iranskim programom nuklearnog oružja kako bi uklonio nastajuću egzistencijalnu prijetnju Državi Izrael. Unatoč značajnoj šteti nanesenoj programu, iranski režim nastavio je napore na unapređenju i razvoju sposobnosti potrebnih za izradu nuklearnog oružja.

Stoga je IDF nedavno utvrdio da je režim poduzeo korake za obnovu tog kompleksa nakon što je pogođen u listopadu 2024. godine.

 - Napad na kompleks „Taleghan” pridružuje se drugim napadima usmjerenima na uklanjanje prijetnje iranskog nuklearnog oružja, uključujući napad 3. ožujka 2026. na kompleks „Minzadehei” - objavio je IDF.

Ovaj napad dio je niza operacija provedenih tijekom operacije „Rising Lion”, čiji je cilj dodatno oslabiti nuklearne ambicije iranskog režima

