VIDEO Tankeri u dimu nakon udara Irana, drugi u 'tamnom modu' izbjegavaju raketiranje

Rat na Bliskom istoku izazvao je kaos na svjetskim energetskim tržištima i doveo do, kako je Međunarodna agencija za energiju (IEA) nazvala, "najvećeg poremećaja opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte". Dok su tijekom noći novi iranski napadi zapalili najmanje tri komercijalna broda u Perzijskom zaljevu, pri čemu je jedna osoba poginula, posada drugog tankera odvažila se na opasan manevar kako bi "ispod radara" prošla kroz blokirani Hormuški tjesnac i sigurno dopremila naftu u Indiju.

Cijena sirove nafte Brent ponovno je skočila iznad 100 američkih dolara po barelu, unatoč najavi da će 32 zemlje članice IEA-e na tržište pustiti rekordnih 400 milijuna barela iz svojih hitnih rezervi. Protok nafte kroz Hormuški tjesnac, ključnu svjetsku pomorsku rutu, pao je na manje od deset posto prijeratne razine, a zaljevske zemlje bile su prisiljene smanjiti proizvodnju za najmanje deset milijuna barela dnevno.

Novi napadi u iračkim vodama

Tijekom noći na četvrtak, potvrđeni su napadi na više civilnih plovila. U iračkim vodama, u blizini luke Basra, pogođena su dva tankera. Prvi, Safesea Vishnu, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka, ali je u američkom vlasništvu, pogođen je, prema indijskim vlastima, "bespilotnim gliserom bijele boje napunjenim eksplozivom" koji se zabio u njega i izazvao veliki požar. U napadu je poginuo jedan član posade, dok je ostatak spašen. Drugi pogođeni tanker je Zefyros, u grčkom vlasništvu pod malteškom zastavom.

Ujedinjeno Kraljevstvo, koje nadzire pomorski promet u Zaljevu, izvijestilo je i o napadu na treće plovilo, kineski teretni brod Source Blessing pod liberijskom zastavom. On je pogođen bliže Hormuškom tjesnacu, kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. U trenutku napada, brod je na svom sustavu za praćenje odašiljao poruku "China Owner", što je signal koji su neki brodovi počeli koristiti u nadi da će izbjeći iranske napade.

Hrabri prolazak 'ispod radara'

Usred potpunog kaosa, jedan je tanker ipak uspio sigurno proći kroz najopasniji pomorski prolaz na svijetu. Riječ je o tankeru Shenlong Suezmax koji plovi pod liberijskom zastavom, a koji je prevozio 135.335 metričkih tona sirove nafte iz Saudijske Arabije za Mumbai. Kako bi izbjegao detekciju i potencijalni napad, kapetan Sukshant Singh Sandhu, inače Indijac, odlučio se na taktiku poznatu kao "odlazak u mrak".

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je signal s tankera, koji je isplovio iz saudijske luke Ras Tanura prvog ožujka, posljednji put zabilježen unutar Hormuškog tjesnaca osmog ožujka, nakon čega je nestao. Posada je namjerno isključila sustav za automatsku identifikaciju (AIS) i transpondere. Brod se na sustavima za praćenje ponovno pojavio dan kasnije, nakon što je uspješno prošao opasno područje i nastavio put prema Indiji. To je prvi brod koji je od početka rata uspio sigurno dopremiti naftu u Indiju kroz blokirani tjesnac.

Sukob se širi regijom

Napadi na brodove samo su dio šire eskalacije sukoba koji potresa cijelu regiju. Iranski napadi izazvali su velike požare na naftnim postrojenjima u Bahreinu, gdje su vlasti pozvale stanovništvo da zatvori prozore zbog gustog dima. U Omanu vatrogasci se i dalje bore s vatrom u spremnicima goriva nakon jučerašnjeg napada, a vlasti su naredile evakuaciju brodova s naftnih terminala.

U međuvremenu, izraelski zračni napadi pogodili su Bejrut, uključujući i obalno područje daleko od uporišta Hezbolaha, pri čemu je poginulo najmanje osam osoba. U Dubaiju je dron pao na neboder i izazvao požar, no srećom bez ozlijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako vjeruje da će cijene nafte pasti "više nego što itko može zamisliti", no iranska Revolucionarna garda uzvratila je upozorenjem da neprijatelji "neće moći umjetno spuštati cijenu nafte" te da uskoro očekuju cijenu od "200 dolara po barelu".