Obavijesti

News

Komentari 0
19 POGINULIH

Izrael gađao bolnicu, poginuli i novinari, a Netanyahu rekao da je to bila 'tragična nesreća'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael gađao bolnicu, poginuli i novinari, a Netanyahu rekao da je to bila 'tragična nesreća'
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je u ponedjeljak žaljenje nakon izraelskog napada na bolnicu na jugu Pojasa Gaze u kojem je poginulo više osoba, uključujući pet novinara.

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Nasser u Gazi", priopćio je Netanyahuov ured u ponedjeljak.

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije. 

Zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa priopćile su da je ubijeno 20 osoba.

UBIJENO PET NOVINARA VIDEO Nižu se osude izraelskog stravičnog napada na bolnicu u Gazi. Trump: Nisam sretan
VIDEO Nižu se osude izraelskog stravičnog napada na bolnicu u Gazi. Trump: Nisam sretan

Iz više zemalja stigle su osude napada.

Prema Odboru za zaštitu novinara, gotovo 200 medijskih djelatnika poginulo je u ratu u Gazi.

"Izrael cijeni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila", nastavlja se u priopćenju ureda izraelskog premijera. "Vojne vlasti provode temeljitu istragu", dodaje se.

Netanyahu je naglasio da Izrael ratuje "s teroristima Hamasa" te da je izraelski cilj "poraziti Hamas i osloboditi taoce". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
Trgovci su odbijali otkup boca, stigle prve kazne Inspektorata: 'Izdali smo naloge za 62.284 €'
NADZOR ZBOG ZASTOJA OTKUPA

Trgovci su odbijali otkup boca, stigle prve kazne Inspektorata: 'Izdali smo naloge za 62.284 €'

Fond u dva i pol mjeseca prijavio 11 trgovaca, izdana četiri prekršajna naloga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025