Izrael gađao bolnicu, poginuli i novinari, a Netanyahu rekao da je to bila 'tragična nesreća'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je u ponedjeljak žaljenje nakon izraelskog napada na bolnicu na jugu Pojasa Gaze u kojem je poginulo više osoba, uključujući pet novinara.

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Nasser u Gazi", priopćio je Netanyahuov ured u ponedjeljak.

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

Zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa priopćile su da je ubijeno 20 osoba.

Iz više zemalja stigle su osude napada.

Prema Odboru za zaštitu novinara, gotovo 200 medijskih djelatnika poginulo je u ratu u Gazi.

"Izrael cijeni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila", nastavlja se u priopćenju ureda izraelskog premijera. "Vojne vlasti provode temeljitu istragu", dodaje se.

Netanyahu je naglasio da Izrael ratuje "s teroristima Hamasa" te da je izraelski cilj "poraziti Hamas i osloboditi taoce".