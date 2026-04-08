Obavijesti

News

Komentari 3
MALO PREDAHA

Izrael podržao Trumpa i njegovo dvotjedno primirje o napadima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Iran je u srijedu najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu.

Izrael podupire odluku američkog predsjednika Donald Trump o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon, priopćio je u srijedu ured premijera Benjamina Netanyahua.

Izraelski premijer podržava američki potez pod uvjetom da Teheran odmah ponovno otvori Hormuški tjesnac i prekine napade na Sjedinjene Države, Izrael i zemlje u regiji, navodi se u izjavi, prenosi Reuters.

Ta izjava dolazi nakon što je Washington najavio dvotjednu obustavu napada na Iran, s ciljem smirivanja sukoba i otvaranja prostora za pregovore. Izrael je također poručio da podupire američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu ili "terorističku" prijetnju SAD-u, Izraelu i arapskim susjedima.

POSTIGNUT JE DOGOVOR Što sve donosi dvotjedni prekid vatre? Pregovori, ali i prijetnje: 'Naši su prsti i dalje na okidaču'
Što sve donosi dvotjedni prekid vatre? Pregovori, ali i prijetnje: 'Naši su prsti i dalje na okidaču'

Dodaje se da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima.

Iran je u srijedu najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu.

Dvojica dužnosnika Bijele kuće ranije su potvrdila da je Izrael pristao na dvotjedno primirje i obustavu bombardiranja Irana, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju dogovora, objavio na mreži X da sporazum uključuje i prekid izraelskih operacija u Libanonu.

Izraelska ofenziva u Libanonu dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi. Libanon je uvučen u sukob nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Iran napali Izrael i SAD. Taj napad potaknuo je novu izraelsku kopnenu i zračnu ofenzivu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...
BRKIĆEVA VILA

FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik HDZ-a, u Svetom Roku u Lici podigao je velebnu vilu koju je nazvao Alfa, po imenu specijalne jedinice čiji je bio pripadnik. Vila ima 5 zvjezdica, a cijena noćenja je 1100 eura. Evo kako izgleda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026