Izrael priznao da naoružava članove palestinske skupine koja se bori protiv Hamasa...

Izraelske vlasti priznale su da podupiru i naoružavaju palestinski klan koji se u Pojasu Gaze bori protiv Hamasa, tvrdeći da to pridonosi njihovim "ratnim ciljevima" i "spašava živote vojnika" angažiranih u ofenzivi protiv islamističkog pokreta na palestinskom teritoriju. Brigadna generalica Effie Defrin, glasnogovornica izraelske vojske, na pitanje je novinara o tomu je li njezina institucija "za" isporuku oružja milicijama u Pojasu Gaze odgovorila potvrdno. "Djelujemo na različite načine protiv vlade Hamasa", čiji je "slom" jedan od naših "ratnih ciljeva", dodala je časnica. "Da bismo to postigli koristimo niz metoda, no ne mogu reći više", rekla je.

Dan ranije, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je izjavu člana parlamenta i bivšega ministra obrane Avigdora Liebermana, koji je izraelskoj javnoj televiziji Kan otkrio da vlada "opskrbljuje oružjem skupinu kriminalaca i prekršitelja zakona".

Kako pišu izraelski i palestinski mediji, ovu skupinu čine članovi beduinskog plemena koje predvodi Jaser Abu Šabab. Europsko vijeće za vanjske odnose (ECFR) ga opisuje kao vođu "zločinačke bande koja djeluje u regiji Rafah te je optužena za pljačku kamiona s pomoći" namijenjenu stanovništvu Gaze.

"Što je Lieberman otkrio? (...) Da smo, sukladno savjetu sigurnosnih dužnosnika aktivirali klanove u Gazi koji se protive Hamasu. Što je u tomu loše?", rekao je Netanyahu u video snimci objavljenoj u četvrtak na njegovu X računu. Sam je odgovorio da u tomu "nema ničeg lošeg, samo dobrog". Dodao je da se "tako spašavaju životi izraelskih vojnika" u Pojasu Gaze, gdje se Izrael bori protiv Hamasa od napada na izraelski teritorij 7. listopada 2023., koji je potaknuo rat.

Michael Milshtein, stručnjak za palestinska pitanja u Centru Moshe Dayan u Tel Avivu AFP-u je rekao da je klan Abu Šabab dio beduinskog plemena koje je živjelo na egipatskom Sinajskom poluotoku. Kazao je i da su neki članovi plemena uključeni u "sve vrste kriminalnih aktivnosti, poput trgovine drogom i ostalih slične stvari“.

Prije nego što je početkom ožujka Izrael nametnuo dvoipolmjesečnu blokadu Pojasa Gaze, koja je djelomično ublažena u drugoj polovici svibnja, njegovi čelnici redovito su optuživali Hamas za pljačke ili preusmjeravanje humanitarne pomoći koja stiže i ulazi na taj mali, ratom razoreni teritorij. Reagirajući na izraelske komentare o Abu Šababu, Hamas je objavio da su članovi te skupine "odabrali put izdaje i krađe" te je pozvao civile da se tome suprotstave.

Hamas, koji je vlast u Gazi preuzeo 2007. tvrdi da ima dokaze o "jasnoj koordinaciji između ovih bandi pljačkaša, suradnika s izraelskim okupatorima i pripadnika neprijateljske vojske u pljački humanitarne pomoći i izmišljanju humanitarnih kriza koje samo pogoršavaju patnju" Palestinaca.

Milshtein smatra da je odluka o naoružavanju skupine poput Abu Šababa više "fantazija" nego "strategija". "Doista se nadam da ovo neće završiti katastrofom", rekao je.