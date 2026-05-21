Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Nakon 24 godine, Zlatko Mateša je iznenada podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Takva odluka je došla iznenadno iako je u svom priopćenju rekao da je čekao da se završi kontrola u Skijaškom savezu. A ona je utvrdila da iz Skijaškog saveza nije izvučen i javni novac. Mateša je rekao da je preko HOO-a tom Savezu u 11 godina dodijeljeno 16 milijuna eura i da su sva namjenski utrošena, ali da je taj iznos tek 23 posto od novca kojim je raspolagao Skijaški savez, dok je ostatak dolazio od sponzora.

Još u srijedu na saborskom Odboru za mlade, obitelj i sport, Mateša u svom izlaganju nije dao naslutiti radikalni potez i podnošenje ostavke. U ponedjeljak je i Vijeće HOO-a zaključilo da bi bilo kakve kadrovske promjene bez da su institucije utvrdile odgovornost samo štetile sportu.

No, na Matešu je rastao pritisak. Neom prije nego je Mateša poslao svoje priopćenje, do nas je stigla informacija da će danas u Vijeću HOO-a biti podnesene još četiri ostavke predstavnika četiri velika sportska saveza. U ovom trenutku su one su podnesene sa zahtjevom za izvanrednu skupštinu HOO-a koja za cilj ima promjenu vodstva.

- Mateša je dobio poziv u kojem ga obavještavaju o još četiri ostavke prije nego to bude javno objavljeno. I onda je on podnio ostavku - kaže nam upućeni sugovornik.

Mateša je očito shvatio da bi njegov ostanak samo produžio sukobe, a njegov odlazak je jasan povod za izvanrednu skupštinu.

Nakon što je Vijeće HOO-a ovaj tjedan zaključilo da bi bilo kakve kadrovske promjene bez utvrđenih nepravilnosti od strane nadležnih institucija bile štetne za sport, prvi je ostavku podnio Marijan Kustić, čelnik najvećeg i najmoćnijeg sportskog saveza - nogometnog. Danas su ostavke podnijeli ostali ekipni loptački sportovi. Točnije, prema našim informacijama, ostavku u Vijeću HOO-a je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik Rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.

Iako vijeće HOO-a broji 23 člana, nakon Matešine odluke po statutu se mora sazvati izvanredna skupština. Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač je zasad ostao na svom mjestu, ali na izvanrednoj skupštini će biti izabrano novo vodstvo. To novo vijeće HOO-a zatim bira glavnog tajnika. Zasad nije poznato hoće li možda i on ranije podnijeti ostavku, ali glavni tajnik ima ovlasti potpisa, a bez njega i predsjednika bi rad bio prilično blokiran.