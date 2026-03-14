Obavijesti

News

Komentari 0
KLJUČNE OSOBE

Izrael: U Teheranu smo ubili dva visoka obavještajna dužnosnika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael: U Teheranu smo ubili dva visoka obavještajna dužnosnika
Foto: Iranian Red Crescent Society

Oni su "bili među vodećim osobama u iranskoj obavještajnoj zajednici“, dodaje se u priopćenju vojske

Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike. Izraelska vojska ih je opisala kao ključne osobe u iranskome sigurnosnom aparatu.

"Jučer (u petak) izraelske zračne snage" izvele su ciljani napad u Teheranu i eliminirale Abdolaha Džalali-Nasaba i Amira Šariata, visoke dužnosnike u obavještajnoj upravi" Zajedničkog zapovjednog centra Katam al-Anbiye, priopćila je vojska.

Oni su "bili među vodećim osobama u iranskoj obavještajnoj zajednici“, dodaje se u priopćenju vojske te se precizira da je zapovjedništvo za hitne slučajeve Katam al-Anbiye odgovorno za analizu obavještajnih podataka koji se potom prosljeđuju iranskim dužnosnicima radi strategije rata protiv Izraela.

Kako stoji u objavi vojske, dvojica muškaraca bila su imenovana za nasljednike Saleha Asadija, šefa obavještajne uprave koji je ubijen 28. veljače na početku izraelsko-američke ofenzive protiv Irana, što je potaknulo početak rata na Bliskom istoku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump apelira: Svijet mora osigurati Hormuški tjesnac. Iran: Zatvoren je neprijateljima!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump apelira: Svijet mora osigurati Hormuški tjesnac. Iran: Zatvoren je neprijateljima!

Trump je pozvao Iran da položi oružje i 'spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo'
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks
Teror ličke obitelji: Htjeli su ubiti načelnika, paliti i trovati! Uzeli su milijune od države
TKO SU LICA KLANA ANIĆ?

Teror ličke obitelji: Htjeli su ubiti načelnika, paliti i trovati! Uzeli su milijune od države

Darko (52) i Nada (50) Amić te njihov zet Ivan Odorović (31) htjeli su ubiti načelnika Udbine, mještanina, paliti imanja i trovati. Lika je u strahu od njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026