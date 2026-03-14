Izrael: U Teheranu smo ubili dva visoka obavještajna dužnosnika

Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike. Izraelska vojska ih je opisala kao ključne osobe u iranskome sigurnosnom aparatu.

"Jučer (u petak) izraelske zračne snage" izvele su ciljani napad u Teheranu i eliminirale Abdolaha Džalali-Nasaba i Amira Šariata, visoke dužnosnike u obavještajnoj upravi" Zajedničkog zapovjednog centra Katam al-Anbiye, priopćila je vojska.

Oni su "bili među vodećim osobama u iranskoj obavještajnoj zajednici“, dodaje se u priopćenju vojske te se precizira da je zapovjedništvo za hitne slučajeve Katam al-Anbiye odgovorno za analizu obavještajnih podataka koji se potom prosljeđuju iranskim dužnosnicima radi strategije rata protiv Izraela.

Kako stoji u objavi vojske, dvojica muškaraca bila su imenovana za nasljednike Saleha Asadija, šefa obavještajne uprave koji je ubijen 28. veljače na početku izraelsko-američke ofenzive protiv Irana, što je potaknulo početak rata na Bliskom istoku.