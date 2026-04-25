KRHKO PRIMIRJE

Izrael: Žestoko ćemo napasti Hezbolah u Libanonu

Piše HINA,
Foto: Zohra Bensemra

Izrael je rekao u subotu da će žestoko napasti mete Hezbolaha u Libanonu, dodatno stavljajući na kušnju krhko primirje s tom zemljom koje je američki predsjednik Donald Trump nedavno produžio za tri tjedna

Četiri osobe ubijene su u subotu u izraelskim napadima na južni Libanon, izvijestila je libanonska državna novinska agencija, dok je izraelska vojska rekla da je Hezbolah ispalio rakete na Izrael, u posljednjem izazovu koji se nametnuo u krhkom primirju. Primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon dovelo je značajnog smanjenja neprijateljstava, no Izrael i proiranska militantna skupina Hezbolah nastavili su se sukobljavati na jugu Libanona, gdje je Izrael ostavio svoje vojnike u samoproglašenoj tampon zoni.

U priopćenju ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua navodi se da je vojska instruirana da žestoko napadne mete Hezbolaha u Libanonu, no nisu otkriveni drugi detalji.

Američki predsjednik Trump objavio je u četvrtak da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.

Izraelski ministar prijeti: 'Slijedi smrtonosni napad na Iran. Vratit ćemo ih u kameno doba!'

Trump je također nagovijestio nadolazeći sastanak u Sjedinjenim Državama između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanonskog predsjednika Josepha Aouna. 

Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, trebalo je završiti u nedjelju.

Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu otkako je Izrael krenuo u ofenzivu nakon napada Hezbolaha 2. ožujka, prema libanonskim vlastima.

Izrael okupira pojas na jugu koji se proteže 5 do 10 kilometara u Libanon, tvrdeći da time želi zaštititi sjeverni Izrael od napada Hezbolaha, koji je tijekom rata ispalio stotine raketa.

