Obavijesti

News

Komentari 1
UNATOČ PRIMIRJU

Izraelci napali Gazu, petero je mrtvih. Među njima troje djece

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HASEEB ALWAZEER

Unatoč primirju koje je na snazi od 10. listopada 2025., Gazu i dalje svakodnevno pogađa nasilje, a izraelska vojska i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja.

U izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u sjevernoj Gazi ubijeno je pet osoba, uključujući troje djece, objavila je u srijedu navečer palestinska agencija za civilnu zaštitu, dok je izraelska vojska poručila da provjerava tu informaciju. 

"Petero Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u blizini džamije Al-Qassam u Beit Lahiji", priopćila je agencija koja djeluje kao spasilačka služba pod upravom Hamasa.

"Njihova tijela su prevezena u bolnicu Al-Shifu u Gazi", dodaje se u priopćenju, bez navođenja dobi djece. Bolnica Al-Shifa potvrdila je da je primila tijela.

Izraelska vojska rekla je AFP-u da provjerava ove informacije. 

Najmanje 786 Palestinaca ubijeno je od početka primirja, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze kojim upravlja Hamas i čije podatke Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima.

Izraelska vojska izvijestila je da je pet vojnika poginulo u Gazi od početka primirja.

Ograničenja medijima i ograničen pristup Gazi spriječili su AFP da neovisno provjeri broj mrtvih ili slobodno izvještava o borbama.

Međutim, ovo krhko primirje je značajno smanjilo intenzitet sukoba u Gazi koji je počeo nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026