UDARI NA HEZBOLAH

Izraelci prešli rijeku Litani i 'šire operaciju na druga područja'

Piše HINA,
Prelazak Litanija, oko 30 kilometara sjeverno od granice s Izraelom, u petak je najavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je prethodno izjavio da je veliki dio južnog Libanona sada "borbena zona"

Izraelska vojska je u nedjelju objavila da se njezina kopnena operacija protiv proiranskog pokreta Hezbollah "širi na druga područja" nakon prelaska rijeke Litani u južnom Libanonu. Vojska je "prešla Litani i proširila svoje operacije protiv ciljeva Hezbollaha sjeverno od rijeke. Operacija se širi na druga područja", priopćili su na platformi X.

Prelazak Litanija, oko 30 kilometara sjeverno od granice s Izraelom, u petak je najavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je prethodno izjavio da je veliki dio južnog Libanona sada "borbena zona", unatoč primirju koje je teoretski bilo na snazi.

U nedjelju je izraelska vojska izjavila da je "prije nekoliko dana" pokrenula ofenzivu u području Beaufort Ridgea i Wadi al-Salukija u južnom Libanonu, (...) s ciljem uklanjanja izravnih prijetnji mjestima sjeverne Galileje i Metule te kao dio tekućih napora za jačanje operativne kontrole u južnom Libanonu.

"Značajan broj izraelskih vojnika pokrenuo je ofenzivne operacije usmjerene na proširenje prednje obrambene linije", dodali su. 

Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je u subotu Izrael da provodi "politiku spaljene zemlje" protiv njegove zemlje.

Sukobi između Izraela i proiranskog Hezbollaha gotovo su svakodnevna pojava unatoč prekidu vatre od 17. travnja, koji nikada nije poštovan. Od početka neprijateljstava, u izraelskim napadima u Libanonu ubijeno je 3371 osoba, a raseljeno je više od milijun ljudi, prema libanonskim vlastima.

