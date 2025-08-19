Obavijesti

FINANCIRALA JU EUROPA

Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena
Foto: Hatem Khaled

Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.

Europska unija "zgrožena" je izraelskim rušenjem škole u izgradnji u al-Aqabi, selu na sjeveru Zapadne obale, koju su financirali EU i Francuska, rekao je glasnogovornik EU-a u izjavi u utorak.

Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.

"EU očekuje da će njezina ulaganja za potporu palestinskom narodu biti zaštićena od izraelskog počinjenja štete i uništenja, u skladu s međunarodnim pravom", nastavlja se u izjavi.

Francuska je također osudila rušenje, navodeći da "izraelske vlasti smatra odgovornima za ovu akciju". 

