FINANCIRALA JU EUROPA
Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena
Europska unija "zgrožena" je izraelskim rušenjem škole u izgradnji u al-Aqabi, selu na sjeveru Zapadne obale, koju su financirali EU i Francuska, rekao je glasnogovornik EU-a u izjavi u utorak.
Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.
"EU očekuje da će njezina ulaganja za potporu palestinskom narodu biti zaštićena od izraelskog počinjenja štete i uništenja, u skladu s međunarodnim pravom", nastavlja se u izjavi.
Francuska je također osudila rušenje, navodeći da "izraelske vlasti smatra odgovornima za ovu akciju".
