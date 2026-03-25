Ukrajinski dronovi prešli 900 kilometara i uništili ruske luke i skladišta nafte na Baltiku!

Ukrajina je u noći s utorka na srijedu pokrenula najveći noćni val napada dronovima na Rusiju ove godine, a napad je izazvao požar u baltičkoj luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti.

Guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je da se vatrogasci bore s velikim požarom u luci koja dnevno može izvoziti oko 700.000 barela nafte. Detalji o razmjerima štete zasad nisu poznati, no prema njegovim riječima žrtava nema. Drozdenko je dodao kako je tijekom noći iznad Lenjingradske regije presretnuto čak 56 dronova. Oštećena je i stambena zgrada u gradu Vyborgu, oko 100 kilometara sjeverno od Ust-Luge.

Izvor koji prenosi Reuters tvrdi da je terminal, iz kojeg se izvoze i ugljen, žitarice te gnojiva, zatvoren, a nekoliko spremnika za naftu zahvatila je vatra. Na društvenim mrežama pojavile su se neprovjerene snimke koje prikazuju staru zgradu u turistički popularnom gradu kako gori u plamenu. Prema Reutersu, ovi napadi zaustavili su čak 40 posto izvoza ruske nafte, a navodno su gorjeli i tankeri u samoj luci.

Podsjetimo, nedaleko od Vyborga nalazi se i luka Primorsk, jedno od najvećih ruskih izvoznih čvorišta za naftu, koja je bila meta napada već u ponedjeljak, nakon čega je navodno privremeno obustavila rad. Prema lokalnim izvorima, i Ust-Luga je tada bila zatvorena, no to nikada nije službeno potvrđeno.

U Kronstadtu, otočnom gradu koji administrativno pripada Sankt-Peterburgu i gdje je smještena Baltička flota ruske mornarice, u napadu dronova oštećene su kuće i vozila.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći srušeno čak 389 ukrajinskih dronova diljem više regija, uključujući i anektirani Krim. Najviše napada zabilježeno je u zapadnoj Brjanskoj regiji, svega nekoliko dana nakon što je ukrajinski raketni napad na tvornicu mikročipova ondje usmrtio sedam osoba.

U susjednoj Belgorodskoj regiji guverner Vjačeslav Gladkov izjavio je da je oko 450.000 ljudi ostalo bez struje nakon što su dronovi nanijeli “ozbiljnu” štetu elektroenergetskoj mreži. U napadima je poginula i jedna osoba.