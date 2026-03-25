ZAPOČELO ODVLAČENJE

Oštećeni ruski tanker kod Libije prijetio ekološkom katastrofom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marina Militare

Libijske vlasti odvlače tanker s ukapljenim plinom nakon upozorenja više europskih država na moguću ekološku prijetnju

Libijska obalna straža započela je odvlačenje oštećenog tankera za ukapljeni prirodni plin za koji je nekoliko mediteranskih zemalja upozorilo da predstavlja ekološki rizik nakon što je tjednima plutao bez posade, izjavila je Vlada nacionalnog jedinstva (GNU) sa sjedištem u Tripoliju. Ruski Arctic Metagaz, koji prevozi ukapljeni prirodni plin (LNG) iz arktičke luke Murmansk, pluta od početka ožujka, kada je rusko Ministarstvo prometa priopćilo da su ga pogodili ukrajinski mornarički dronovi. Bez posade na brodu, na kraju je otplovio blizu obala zapadnolibijske luke Zuvara. Italija, Francuska, Španjolska i šest drugih južnih članica EU-a prošli su tjedan pisale Europskoj komisiji upozoravajući da tanker predstavlja "neposredan i ozbiljan rizik od velike ekološke katastrofe".

Ministar prometa GNU-a Mohamed Al-Šahubi rekao je u video izjavi da je libijska Nacionalna naftna korporacija (NOC) zadužena za istovar tereta ruskog tankera te da koordinira putem Ministarstva vanjskih poslova s ​​ruskim i malteškim vlastima poduzimanje mjera kojima se osigurava sigurnost pomorske plovidbe u mediteranskom bazenu.

NOC je kasnije u izjavi o operaciji tegljenja rekao da "do sada nije bilo curenja tereta", dodajući da je ekološka situacija sigurna i da nema pokazatelja neposrednih rizika.

Videozapis koji je u utorak objavila medijska platforma Hakomitna GNU-a sa sjedištem u Tripoliju prikazuje fregatu kako vuče tanker debelim užetom kroz vodu.

Zapovjednik operacija središnjeg sektora obalne straže i sigurnosti luke, Omar Mohamed Omar Al-Tuvair, rekao je u videu da je napušteni tanker odvučen od obala Zuware.

''Uvjeravamo naše ljude diljem Libije općenito, a posebno u zapadnim obalnim područjima, posebno u Zuvari i Sabrati, da nadležne vlasti ulažu sve napore kako bi se nosile sa situacijom“, rekao je Tuvair.

Vlasti još nisu otkrile konačno odredište tankera.

Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da su dronovi koji su pogodili tanker lansirani iz Libije. Ni Ukrajina ni Libija nisu komentirale incident.

