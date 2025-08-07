Obavijesti

NAPADI U REGIJI

Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha u južnom Libanonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STR/DPA

Ovog tjedna, libanonska vojska dobila je zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine

Izraelska vojska u srijedu je izjavila da je napala nekoliko ciljeva Hezbolaha u južnom Libanonu, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme. Libanonski mediji također su ranije tijekom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

Napadi dolaze unatoč primirju koje je na snazi između Izraela i militantne skupine koju podržava Iran od kraja studenog. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje skupine.

Ovog tjedna, libanonska vojska dobila je zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.

KLIMAVO PRIMIRJE Izrael je Hezbolahu uzvratio napadom na južni Libanon
Izrael je Hezbolahu uzvratio napadom na južni Libanon

Hezbolah je, međutim, odbacio takav vremenski okvir i inzistira na tome da Izrael prvo mora zaustaviti svoje zračne napade i povući trupe s pet preostalih položaja u južnom Libanonu. Promatrači kažu da je malo vjerojatno da će se Hezbollah uskoro razoružati.

Skupina, iako oslabljena zbog kontinuiranog sukoba s Izraelom, ostaje dominantna politička snaga u Libanonu.

Očekuje se da će vlada u četvrtak održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima. 

OSTALO

