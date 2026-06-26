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DRAMA U TORDINCIMA

HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'

Piše Luka Safundžić,
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HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'
Foto: Društvene mreže

Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je policija...

Bio sam na druženju s privatnim autom i kada me krenulo 'lovit' išao sam kući, rekao je za 24sata načelnik općine Tordinci i potpredsjednik Vukovarsko-srijemskog odbora HDZ-a Davor Adžić nakon što je Ana Raić s Index.hr otkrila da je vozio pijan.  Naime, kako je policija objavila u nedjelju dvije minute iza ponoći 59-godišnjak je zaustavljen u Antinu. Bio je u vozilu vinkovačkih registracija, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,71 promil.

- Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva - objavila je policija. Načelnik Adžić nam se javio i rekao je kako ne poriče da je upravo on pijani 59-godišnjak. 

- Bilo je što je bilo. Ništa ne poričem. Policija me zaustavila, bili su profesionalni, odveli su me u postaju. Sve je bilo korektno - rekao nam je Adžić. Vukovarsko-srijemski političari već su imali problema s alkoholom, podsjetimo Damir Dekanić podnio je ostavku nakon što je  skrivio prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno petero ljudi. 

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Nedavno je pak nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora jer je lažirao okolnosti prometnog udesa iz travnja 2022., kada je pijan službenim vozilom naletio na parkirani automobil. 

- Za razliku od Dekanića, kod mene nitko nije stradao - rekao nam je Adžić dodao je da u svojih 40 godina vozačkog staža nikada nije imao sličnih prekršaja.

- Surađujem s institucijama. Ovim putem upućujem najdublju i najiskreniju ispriku svim svojim mještanima i javnosti - zaključio je. 

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