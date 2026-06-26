HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'

Bio sam na druženju s privatnim autom i kada me krenulo 'lovit' išao sam kući, rekao je za 24sata načelnik općine Tordinci i potpredsjednik Vukovarsko-srijemskog odbora HDZ-a Davor Adžić nakon što je Ana Raić s Index.hr otkrila da je vozio pijan. Naime, kako je policija objavila u nedjelju dvije minute iza ponoći 59-godišnjak je zaustavljen u Antinu. Bio je u vozilu vinkovačkih registracija, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,71 promil.

- Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva - objavila je policija. Načelnik Adžić nam se javio i rekao je kako ne poriče da je upravo on pijani 59-godišnjak.

- Bilo je što je bilo. Ništa ne poričem. Policija me zaustavila, bili su profesionalni, odveli su me u postaju. Sve je bilo korektno - rekao nam je Adžić. Vukovarsko-srijemski političari već su imali problema s alkoholom, podsjetimo Damir Dekanić podnio je ostavku nakon što je skrivio prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno petero ljudi.

Nedavno je pak nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora jer je lažirao okolnosti prometnog udesa iz travnja 2022., kada je pijan službenim vozilom naletio na parkirani automobil.

- Za razliku od Dekanića, kod mene nitko nije stradao - rekao nam je Adžić dodao je da u svojih 40 godina vozačkog staža nikada nije imao sličnih prekršaja.

- Surađujem s institucijama. Ovim putem upućujem najdublju i najiskreniju ispriku svim svojim mještanima i javnosti - zaključio je.