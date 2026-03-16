Izraelska vojska ušla u Libanon

Posljednjih dana vojnici IDF-a iz 91. divizije započeli su ograničene i ciljane kopnene operacije protiv ključnih uporišta Hezbolaha u južnom Libanonu, s ciljem jačanja prednje obrambene zone.

- Ova aktivnost dio je širih obrambenih napora za uspostavu i jačanje prednje obrambene pozicije, što uključuje razgradnju terorističke infrastrukture i eliminaciju terorista koji djeluju na tom području, kako bi se uklonile prijetnje i stvorio dodatni sigurnosni sloj za stanovnike sjevernog Izraela - javlja izraelska vojska.

Foto: IDF

Prije ulaska vojnika u područje, IDF je proveo napade topništvom i zrakoplovstvom na brojne ciljeve Hezbolaha kako bi smanjio prijetnje u operativnom okruženju.

- IDF će nastaviti odlučno djelovati protiv terorističke organizacije Hezbolah, koja je odlučila pridružiti se neprijateljstvima i djelovati pod pokroviteljstvom iranskog terorističkog režima. IDF neće dopustiti ugrožavanje izraelskih civila - objavili su Izraelci.

Foto: IDF

Glavni saveznik

Hezbollah predstavlja glavnu kariku u iranskom šijitskom polumjesecu koji obuhvaća saveznike Teherana od Hezbollaha u Libanonu do Hutista u Jemenu.

Hezbolah je nedavno u koordiniranom napadu s Iranom zasuo sjever Izraela stotinama raketa, a stotine tisuća Izraelaca su morali u skloništa.