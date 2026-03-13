Obavijesti

News

Komentari 61
SA'AROVE KRITIKE

Izraelski ministar žestoko je napao Milanovića: 'Govor mu je ispunjen mržnjom o Izraelu'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Izraelski ministar žestoko je napao Milanovića: 'Govor mu je ispunjen mržnjom o Izraelu'
Zoran Milanovi? prije godinu dana je sve?ano prisegnuo za još jedan predsjedni?ki mandat | Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Naglasio je kako su napadi na cionizam, pokret za samoodređenje židovskog naroda, zapravo moderni oblik antisemitizma, te da je takav diskurs od strane šefa države članice Europske unije i NATO-a potpuno neprimjeren u suvremenoj diplomaciji

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je u petak u postu na društvenoj mreži X hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam. Reagirajući na jučerašnje Milanovićeve izjave u kojima je hrvatski predsjednik kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, rekavši da u Hrvatskoj "nećemo tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske", Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva".

- Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze - napisao je Saar na X-u.

Izraelski veleposlanik u Zagrebu Gary Koren prije nekoliko dana je u intervjuu Hini poručio Hrvatskoj da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

- Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi - rekao je Milanović potom.

Veleposlanik je zbog toga pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno da ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost, rekao je Milanović, dodajući da "tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske".

- Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv. Neka se gospoda s tim u skladu izvole i ponašati - naglasio je hrvatski predsjednik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 61
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni
IMANJE UZ DRAVU

Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni

Izbornik Zlatko Dalić je sagradio novu vikendicu na području štićenog parka uz Dravu nakon što je srušio stari objekt. Niti on, niti susjedi nemaju dozvole niti ih mogu dobiti. Gradnja u štićenoj prirodi je kazneno djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026