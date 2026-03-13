Izraelski ministar žestoko je napao Milanovića: 'Govor mu je ispunjen mržnjom o Izraelu'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je u petak u postu na društvenoj mreži X hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam. Reagirajući na jučerašnje Milanovićeve izjave u kojima je hrvatski predsjednik kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, rekavši da u Hrvatskoj "nećemo tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske", Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva". - Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze - napisao je Saar na X-u.

Izraelski veleposlanik u Zagrebu Gary Koren prije nekoliko dana je u intervjuu Hini poručio Hrvatskoj da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

- Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi - rekao je Milanović potom.

Veleposlanik je zbog toga pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno da ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost, rekao je Milanović, dodajući da "tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske".

- Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv. Neka se gospoda s tim u skladu izvole i ponašati - naglasio je hrvatski predsjednik.