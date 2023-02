Izraelski parlament u danas će usvojiti novu reformu: Građani prosvjeduju zbog premijera

Izraelski parlament u ponedjeljak bi trebao glasati o pravosudnim reformama kojima vlada premijera Benjamina Netanyahua namjerava smanjiti ovlasti vrhovnog suda zbog čega je najavljen i veliki prosvjed ispred Knesseta.

Veliki skup je najavljen ispred izraelskog parlamenta u Jeruzalemu u podne kada se očekuje da će Knesset odobriti jedan dio kontroverznih reformi u prvom čitanju.

Deseci tisuća Izraelaca tjednima prosvjeduju protiv namjere vlade premijera Netanyahua da ciljano oslabi vrhovni sud.

Strahuju također da bi reforme mogle dozvoliti Netanyahuu da izbjegne osudu u postupku u kojem mu se sudi za korupciju.

Cilj reformi je ovlastiti parlament da jednostavnom većinom ukine odluke vrhovnog suda, a političarima se daje više utjecaja u imenovanju sudaca.

Netanyahu je na početku tjednog sastanka vlade u nedjelju upozorio prosvjednike da ne koriste nasilje.

"Htio bih snažno osuditi pozive na kršenje zakona, na građansku pobunu, da se namjerno nanosi šteta gospodarstvu ili čak da se koristi oružje", na što pozivaju oni koji se protive politici vlade, rekao je premijer.

Kazao je da su mu demokratski izbori dali ovlasti i da ima "jasan mandat od građana Izraela" da provodi svoju politiku.

Rekao je da ljudi imaju pravo prosvjedovati, no "ne smije biti poziva na nasilje, da se nasilno djeluje, pozivati na građansku pobunu, prisiljavati ljude na štrajk koji to ne žele. To je zabranjeno".

Organizatori prosvjeda u ponedjeljak nisu pozivali na nasilje, no ranije je došlo do ispada ljudi nezadovoljnih reformama kao i prijetnji nasilja u slučaju da zakon bude usvojen.

Izraelski i inozemni kritičari planiranu reformu pravosuđa vide kao prijetnju demokratskoj podjeli vlasti.

Krajnje desna religiozna vlast pak tvrdi da vrhovni sud uživa previše političkog utjecaja, što žele promijeniti.

