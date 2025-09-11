Izraelski premijer Netanyahu: Neće biti palestinske države!

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da "neće biti palestinske države" na ceremoniji potpisivanja važnog projekta daljnje izgradnje naselja na Zapadnoj obali, izvještava agencija France presse. "Održat ćemo naše obećanje: neće biti palestinske države, to mjesto pripada nama", rekao je Netanyahu tijekom posjeta naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali.

"Sačuvat ćemo našu baštinu, našu zemlju i našu sigurnost (...) Udvostručit ćemo broj stanovnika grada“, nastavio je.

Prošli mjesec, Izrael je odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su UN i nekoliko stranih čelnika osudili jer bi prepolovio teritorij moguće buduće palestinske države i time ugrozio mogućnost dvodržavnog rješenja. Projekt je poznat kao E1.

Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich pozvao je na ubrzanje njegove provedbe i na aneksiju Zapadne obale, kao odgovor na najave nekoliko zemalja o njihovoj namjeri da priznaju Državu Palestinu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija.

U svjetlu izraelskog rata u Gazi palestinsku državu su među ostalima priznale Irska, Norveška, Španjolska i Slovenija.