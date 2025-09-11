Obavijesti

SUKOB

Katarski premijer: Netanyahu mora biti priveden pravdi

Piše HINA,
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Ovaj neviđeni napad također je izazvao rijetku kritiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, bliskog saveznika Izraela, koji je rekao da je "vrlo nesretan" zbog toga te da mu taj potez nije bio mudar

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani izjavio je u srijedu da njegov izraelski kolega Benjamin Netanyahu mora biti priveden pravdi nakon izraelskog napada na čelnike Hamasa u Dohi u utorak, rekavši da je to "ubilo svaku nadu" u oslobađanje talaca u Gazi. Al-Thani je također naznačio da Katar "ponovno procjenjuje sve" u vezi sa svojom ulogom posrednika u, do sada neuspješnim, pregovorima usmjerenima na prekid vatre u sukobu izazvanom napadom Hamasa 7. listopada. Izraelske zračne snage ciljale su u utorak čelnike Hamasa koji su se sastali u kompleksu u Dohi, glavnom gradu zemlje saveznice SAD-a koja redovito organizira razgovore.

"Mislim da je ono što je Netanyahu učinio jučer (utorak) bilo ubijanje svake nade za taoce", rekao je Al-Thani u izjavi za CNN, smatrajući da "mora biti priveden pravdi".

Ovaj neviđeni napad također je izazvao rijetku kritiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, bliskog saveznika Izraela, koji je rekao da je "vrlo nesretan" zbog toga te da mu taj potez nije bio mudar. 

Netanyahu je upozorio katarske vlasti: "Kažem Kataru i svim nacijama koje skrivaju teroriste: morate ih ili protjerati ili ih privesti pravdi. Jer ako vi to ne učinite, mi hoćemo".

Hamas, koji je u ratu s Izraelom u Pojasu Gaze, tvrdio je da su njegovi ciljani visoki dužnosnici preživjeli, ali da je u izraelskim napadima šestero mrtvih.

Izrael, koji se zavjetovao uništiti islamistički pokret i protjerati ga s palestinskog teritorija s kojeg je 7. listopada 2023. pokrenuo svoj neviđeni napad, desetkovao je svoje vodstvo od početka rata. Kao odgovor na napad 7. listopada, izraelska vojska pokrenula je razornu ofenzivu u Pojasu Gaze, ubivši desetke tisuća ljudi i uzrokujući humanitarnu katastrofu.

U srijedu je izraelski ministar obrane Israel Katz upozorio da će njegova zemlja udariti na svoje neprijatelje svugdje. "Izraelska sigurnosna politika je jasna: njegova duga ruka djelovat će protiv svojih neprijatelja, gdje god se nalazili. Nemaju se gdje sakriti."

"Ako ubojice i silovatelji Hamasa ne prihvate uvjete koje je Izrael postavio za okončanje rata, prije svega oslobađanje svih talaca i njihovo razoružanje, bit će uništeni, a Gaza će biti uništena", dodao je.

