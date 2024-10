Izraelski veleposlanik: Znamo koje mete izabrati i kako se braniti. Zahvalni smo na podršci

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren kazao je za HRT kako je situacija na Blisko istoku vrlo dinamična te kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio jasan u tome da će Izrael odgovoriti nako jučerašnje eskalacije sukoba.

- Znamo koje mete izabrati, znamo što učiniti, ne možemo to ostaviti bez reakcije. Računamo na naše prijatelje, najviše na demokracije na Zapadu i zahvalni smo im na podršci. Zahvalni smo i ministarstvu vanjskih poslova RH na izražavanju osude jučerašnjeg napada - rekao je Koren.

Ističe kako je Izrael spreman uzvratiti i kako je Iran uspostavio "prsten vatre", odnosno da financiraju, obučavaju i daju oružje svojim posrednicima.

- Iran je radikalna teokracija koja tlači vlastiti narod. Drugo, financira terorističke organizacije na globalnoj razini. U tu svrhu naoružavaju Iransku nacionalnu gardu koja dijeli obavještajne podatke za terorističke organizacije diljem svijeta. Prva meta im je Izrael. Iran je glava hobotnice. Iran je osovina zla. Ona sadrži Palestinski islamistički dižhad, Hamas, Hutije na jugu u Jemenu, Hezbolah na sjeveru, i šijitske milicije u Iraku i Siriji koji također granatiraju Izrael - rekao je Koren.

Kaže kako se Izrael sada "hvata u koštac" s njima, a isto će napraviti i s Iranom.

Koren ističe kako se Izrael ne bori protiv Palestinaca, nego protiv terorista koji zaslužuju da ih se eliminira.

- Što duže oni postoje i vladaju Gazom, tim duže će se sukob, nasilje i terorizam nastavljati, a naš palestinski narod će patiti - rekao je Koren.

Tvrdi kako Izrael nema ništa protiv Libanona i njegova naroda.

- Mi bismo željeli živjeti u miru sa svim susjedima. Naš je neposredni cilj, što se tiče rata protiv Hezbolaha, da dozvolimo Izraelcima koji su živjeli u Galileji da se sigurno vrate svojim kućama. Ne možemo dozvoliti Hezbolahu da očuva svoju prisutnost na granici jer su sposobniji od Hamasa i mi zasigurno znamo da planiraju učiniti nešto poput onoga što je Hamas učinio 7. listopada. Dakle, da prodru kroz izraelsku granicu, da nas iznenade i da masakriraju ljude u kibucima. Oni imaju sposobnost da to učine - rekao je Koren dodajući kako međunarodna zajednica treba djelovati da to spriječi.



Podsjetio je i na događaje od 7. listopada 2023.



- Neki su bili živi spaljeni, neki su bili seksualno napastovani, obezglavljeni. Među njima je bilo i stranaca, ne samo Izraelaca. Oni su oteli 254 osobe. Stotinu jedna osoba je još tamo negdje u pojasu Gaze, vjerojatno u tunelima. Nažalost, neki od njih nisu živi - rekao je Koren.





Kazao je kako je izraelski ratni cilj u Gazi uništenje Hamasa i oslobađanje taoca.

- Mislim da nas naši prijatelji razumiju i podržavaju, kao što to i Hrvatska čini, naše pravo da zaštitimo naše građane i naš zahtjev da se bezuvjetno i odmah oslobode taoci. Naš konačni cilj je da živimo u miru - rekao je Koren i zahvalio SAD-u i drugim saveznicima koji im pomažu da se suprotstave Iranu.

- Ne poštujemo one koji nas ne priznaju, neki ne priznaju ni naše pravo na postojanje. Od naših prijatelja očekujemo puno više budnosti u tome da se Iran stavi pod pritisak. Toliko se očekuje od Irana, toliko stvari je pogrešno shvaćeno, toliko je nade i suosjećanja što se tiče života Palestinaca i Libanonaca koji nisu uključeni u sukob, no želio bih da je isti napor uložen u to da se Iran nazove pravim imenom, da se primjerice Iranska revolucionarna garda proglasi terorističkom organizacijom, EU to treba učiniti kako bi Iran osjetio punu cijenu i onda će možda razmisliti o daljnjoj eskalaciji - rekao je Koren.