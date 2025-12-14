Obavijesti

News

Komentari 2
'U HRVATSKOJ SMO SIGURNI'

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: Pokolj u Sydneyju rezultat je antisemitizma!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: Pokolj u Sydneyju rezultat je antisemitizma!
Zagreb: Izraelski veleposlanik Gary Koren | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ceremoniju paljenja prve svijeće na velikoj hanukiji na glavnom zagrebačkom trgu organizirala je Židovska zajednica Menora Chabad Hrvatska

Pokolj u Sydneyju posljedica je poticanja antisemitizma i poziva na oslobođenje Palestine, poručio je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren u nedjelju prilikom paljenja prve svijeće na velikoj hanukiji u povodu početka blagdana Hanuke na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

"Bitno je razumjeti da je ovo posljedica poticanja antisemitizma i poziva na oslobođenje Palestine, pokliča 'od rijeke do mora' i globalne Intifade koja stvara užasnu atmosferu koja potiče islamiste i teroriste koji su učinili to što jesu u Sydneyju. No u Hrvatskoj smo sigurni, zahvalni smo gradskom poglavarstvu, policiji i premijeru Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Grliću Radmanu što su danas javno osudili ovaj čin", kazao je Koren.

Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru za vrijeme obilježavanja prve noći Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi i ubila najmanje 11 ljudi u, kako ističu australski dužnosnici, ciljanome antisemitskom napadu. Ubijen je i jedan od osumnjičenih napadača.

PROZVAO AUSTRALSKU VLADU Izraelski ministar: Pucnjava je rezultat antisemitskog divljanja u Australiji
Izraelski ministar: Pucnjava je rezultat antisemitskog divljanja u Australiji

"Okupljamo se i za one koji su danas ubijeni i šaljemo lijepe želje ozlijeđenima i sućut obiteljima ubijenih", kazao je Koren.

Ceremoniju paljenja prve svijeće na velikoj hanukiji na glavnom zagrebačkom trgu organizirala je Židovska zajednica Menora Chabad Hrvatska, a ritual paljenja svijeća vodio je rabin Menore Chabad Pinchas Zaklos.

Veleposlanica SAD-a u RH Nicole McGraw zaželjela je sretnu Hanuku. Ceremoniji je prisustvovala i Ana Jurić, stručna savjetnica za vjerske zajednice iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Ceremoniju je glazbom popratio Zagreb Klezmer trio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju
IGNORANTI U VLADI

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!
OPSADNO STANJE

Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!

Policija upozorava građane Australije da izbjegavaju plažu Bondi u Sydneyju nakon što je više ljudi upucano. Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori vjeruju da je planiran mjesecima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025