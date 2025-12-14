Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: Pokolj u Sydneyju rezultat je antisemitizma!

Pokolj u Sydneyju posljedica je poticanja antisemitizma i poziva na oslobođenje Palestine, poručio je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren u nedjelju prilikom paljenja prve svijeće na velikoj hanukiji u povodu početka blagdana Hanuke na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

"Bitno je razumjeti da je ovo posljedica poticanja antisemitizma i poziva na oslobođenje Palestine, pokliča 'od rijeke do mora' i globalne Intifade koja stvara užasnu atmosferu koja potiče islamiste i teroriste koji su učinili to što jesu u Sydneyju. No u Hrvatskoj smo sigurni, zahvalni smo gradskom poglavarstvu, policiji i premijeru Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Grliću Radmanu što su danas javno osudili ovaj čin", kazao je Koren.

Dvojica naoružanih muškaraca otvorila su vatru za vrijeme obilježavanja prve noći Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi i ubila najmanje 11 ljudi u, kako ističu australski dužnosnici, ciljanome antisemitskom napadu. Ubijen je i jedan od osumnjičenih napadača.

"Okupljamo se i za one koji su danas ubijeni i šaljemo lijepe želje ozlijeđenima i sućut obiteljima ubijenih", kazao je Koren.

Ceremoniju paljenja prve svijeće na velikoj hanukiji na glavnom zagrebačkom trgu organizirala je Židovska zajednica Menora Chabad Hrvatska, a ritual paljenja svijeća vodio je rabin Menore Chabad Pinchas Zaklos.

Veleposlanica SAD-a u RH Nicole McGraw zaželjela je sretnu Hanuku. Ceremoniji je prisustvovala i Ana Jurić, stručna savjetnica za vjerske zajednice iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Ceremoniju je glazbom popratio Zagreb Klezmer trio.