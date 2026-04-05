Izručen kriminalac Ćulum, bio je uhićen i na hrvatskoj granici. S bratom vodio zloglasnu bandu

Nermin Ćulum, jedan od vođa zabranjene skupine United Tribuns i brat Armina Ćuluma zvanog Boki, izručen je iz Švicarske vlastima Bosne i Hercegovine nakon čak 44 mjeseca pritvora, objavio je njemački list Schwarzwälder Bote.

Prema njihovim navodima, riječ je o velikom pomaku u međunarodnoj istrazi koja traje već godinama zbog sumnji na trgovinu ljudima i prisilnu prostituciju. Kako piše taj njemački list, Ćulum je uhićen još u kolovozu 2022. godine na graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, po međunarodnoj tjeralici švicarskih vlasti. Time je, nakon 13 godina bijega, dospio u ruke pravosuđa.

Schwarzwälder Bote navodi da je protiv njega vođena opsežna međunarodna istraga zbog povezanosti s kriminalnom mrežom koja se dovodi u vezu sa seksualnom eksploatacijom žena i maloljetnica.

Posebno se izdvaja slučaj iz 2008. godine, kada se sumnja da je metodom takozvanog "loverboya" vrbovana tada 15-godišnja djevojčica, koja je potom završila u prostituciji u jednom od bordela povezanih s ovom skupinom u Villingen-Schwenningenu.

Njemački medij dalje prenosi da je Ćulum u utorak predan vlastima Bosne i Hercegovine, što je za njihovu redakciju potvrdila i glasnogovornica Švicarskog saveznog ureda za pravosuđe. Nakon izručenja sproveden je u pritvorsku jedinicu Suda Bosne i Hercegovine, gdje bi trebalo biti održano ročište radi preispitivanja ranije određenog pritvora.

United Tribuns osnovani su 2004. godine u Njemačkoj, a brzo su se proširili Balkanom - posebno Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Srbijom. Na vrhuncu djelovanja imali su nekoliko tisuća članova, vlastite klubove i poslovne veze u sektoru zaštitarstva, no iza kulisa su se, prema policijskim izvještajima, odvijale aktivnosti s one strane zakona.