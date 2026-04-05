Obavijesti

News

Komentari 154
VIDEO Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: R.Z.

Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim tko misli ugroziti vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno, rekao je Vučić nakon što je objavio vijest o pronalasku eksploziva

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje, izvijestila je agencija Tanjug.

- Pronašli su dva ruksaka, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove. Maloprije sam završio razgovor s (mađarskim predsjednikom) Viktorom Orbanom o ovoj vijesti, jer da je došlo tu do prekida plina, Mađarska ne bi imala plina i mi na sjeveru Srbije ne bismo imali plina - rekao je Vučić novinarima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom 03:21
AKO NEMA DRUGO RJEŠENJE... Aleksandar Vučić: Istraživanja će pokazati hoću li prihvatiti kandidaturu za premijera
Aleksandar Vučić: Istraživanja će pokazati hoću li prihvatiti kandidaturu za premijera

Kazao je da je telefonski razgovarao s Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu, prenosi Tanjug.

BATINAŠI U AKCIJI Srpski student i novinar: Tukli su me sve dok im nisam rekao da je Aca predsjednik
Srpski student i novinar: Tukli su me sve dok im nisam rekao da je Aca predsjednik

- Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu govoriti. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su puno pomogle. Ali očigledno da svjetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo pokazati najviši stupanj borbene sposobnosti - rekao je Vučić.

HVALI PLINSKI DOGOVOR Aca tužibaba: Putinu sam rekao za savez Zagreb-Tirana-Priština
Aca tužibaba: Putinu sam rekao za savez Zagreb-Tirana-Priština

- Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim tko misli ugroziti vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je Vučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026