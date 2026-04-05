VIDEO Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje, izvijestila je agencija Tanjug.

- Pronašli su dva ruksaka, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove. Maloprije sam završio razgovor s (mađarskim predsjednikom) Viktorom Orbanom o ovoj vijesti, jer da je došlo tu do prekida plina, Mađarska ne bi imala plina i mi na sjeveru Srbije ne bismo imali plina - rekao je Vučić novinarima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:21 Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom | Video: 24sata/Reuters

Kazao je da je telefonski razgovarao s Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu, prenosi Tanjug.

- Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu govoriti. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su puno pomogle. Ali očigledno da svjetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo pokazati najviši stupanj borbene sposobnosti - rekao je Vučić.

- Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim tko misli ugroziti vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je Vučić.