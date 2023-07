'Izuzetno je važno da ovo nije još jedna afera u kojoj će Plenković izvući svoju glavu'

Mi znamo tko bi trebao otići iz Vlade i iz HEP-a, odgovorni su svi u lancu, od Uprave HEP-a sve do premijera i smatramo da odlazak samo jednih ili samo drugih nije dovoljan. Ovdje se vidi da je na sceni zapravo jedan bratoubilački rat unutar HDZ-a jedne struje protiv druge, naravno, oko privatnih interesa, a posljedice su, nažalost, takve da utječu i na pitanje energetske nacionalne sigurnosti, na stabilnost proračuna i koliko će zapravo svi građani platiti ovu aferu, kaže Sandra Benčić, predsjednica Zeleno-lijevog bloka, komentirajući premijerovo odbacivanje odgovornosti sa sebe u najnovijoj plinskoj aferi i HEP-ovoj prodaji viškova plina u bescjenje po cijeni i čak od jedan cent.

Izuzetno je važno, naglašava, da ovo nije još jedna afera u kojoj će Andrej Plenković naći još jednog žrtvenog jarca, poslati ga na neko drugo mjesto u sustavu i izvući svoju glavu.

- Plenković je ovdje izravno odgovoran. Odgovorna je Uprava HEP-a, ministar Filipović, on je morao otići već zbog milijun stvari, ali poanta je da ne može otići on, a ne i druga struja koja štiti svoje privatne interese i veze s akterima na plinskom tržištu, kojima je omogućila da postanu akter koji kreira politiku. Oni isto moraju otići zajedno s Plenkovićem - kaže i pita se kako je moguće da premijer govori da nije ništa znao.

- Pazite, s jedne strane imamo određene indicije da je znao, da je dobivao dopise i upozorenja, dakle odgovoran je, u tom slučaju odgovoran je što je lagao javnosti. S druge strane, ako zaista nije znao, pa je li normalno da postoji premijer bilo koje europske zemlje koji u jeku energetske krize kaže da nije znao da mu državna tvrtka u kojoj je on birao čelništvo, kojoj on bira Skupštinu, prodaje plin po cent jer ima viškove i to pravda time da je on premijer Vlade koja nema stručnjake za prodaju plina. Kako je to normalno? On je ili premijer koji zaista ništa ne zna pa zato mora ići ili premijer koji itekako zna, ali na to namjerno žmiri kako bi se događale afere i neki plijen ugrabio i još pri tom laže javnosti - poručila je Benčić ističući kako se ovdje radi o ratu oko udjela u plijenu.

Komentirala je i Domovinski pokret i njihova čelnika Ivana Penavu, koji se obrušio na Most zato što napada domaću tvrtku PPD u ovoj aferi i HEP, a ne, primjerice, njemački EON, a ni ministra Filipovića.

- Stranka, koju ja zovem PPDDP, zastupa interese upravo određenih privatnih aktera na plinskom akteru, to je potpuno jasno, a onda nam je iz toga jasno i na čijoj strani je bila Uprava HEP-a u cijelom ovom plinskom teatru. Potpuno je jasno i Domovinski pokret ne skriva da aktivno zagovara interese PPD-a. Ali ne zaboravimo da je ta stranka izrasla iz HDZ-a i prirast će ponovno HDZ-u nakon izbora - rekla je.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto već je poduzela i korake te podnijela prijavu protiv Plenkovića, Frane Barbarića kao čelnika HEP-a, Pavla Vujnovca iz PPD-a, ali i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

- Svatko može podnositi kaznene prijave svaki dan, ono što ja vjerujem je da je neutemeljena, a to će na kraju potvrditi i DORH - rekla je Benčić na to.