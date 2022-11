Izvanredna skupština Ine će u prosincu odlučiti o hrvatskim članovima Nadzornog odbora

Uprava Ine u utorak je sazvala izvanrednu skupštinu dioničara, koja će biti održana 15. prosinca i na kojoj će se, između ostaloga, odlučivati o produženju mandata dosadašnjih hrvatskih članova Nadzornog odbora (NO) na još šest mjeseci.

Na prijedlog dioničara Ine - Republike Hrvatske - za nove članove Nadzornog odbora Ine predlažu se Damir Mikuljan, Branimir Škurla i Ivo Ivančić. Kako se ističe u obrazloženju prijedloga te odluke, mandat članova NO ističe 15. prosinca ove godine, pa Republika Hrvatska predlaže da se oni izaberu na razdoblje od idućih šest mjeseci.

Mikuljan je predsjednik Nadzornog odbora Ine, a u NO-u je od lipnja 2017. godine.

Škurle, partner u Odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić, imenovan je članom NO Ine 17. prosinca 2021.

Ivančić je ušao u NO Ine 15. lipnja ove godine, umjesto sadašnjeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, koji je sa stupanjem na dužnost ministra dao ostavku u Nadzornom odboru Ine s danom 29. travnja.

Nadzorni odbor Ine ima devet članova, od čega Vladi RH, koja u Ini drži 44,84 posto dionica, pripadaju tri mjesta (hrvatska strana predlaže i predsjednika Nadzornog odbora), pet mjesta pripada mađarskom MOL-u, koji ima 49,08 posto dionica, a jedno predstavniku radnika.

Predstavnici MOL-a u Nadzornom odboru u prosincu 2020. izabrani su na mandat od četiri godine. To su József Molnár, László Uzsoki, Zsuzsanna Ortutay, Gabriel Szabó i Domokos Szollár. Predstavnica radnika u Nadzornom odboru je Jasna Pipunić.

Ujedno, izvanredna skupština će odlučivati i o prijedlogu da se potvrdi imenovanje Sanje Sever Mališ u Revizijski odbor Ine za članicu tog odbora do 18. prosinca 2024. godine. Kako se navodi u obrazloženju, Sever Mališ imenovana je na funkciju članice Revizijskog odbora odlukom Nadzornog odbora krajem rujna ove godine na mandat do 18. prosinca 2024., te se u smislu odredbi Zakona o reviziji, budući ona nije članica NO, predlaže dioničarima potvrda njezina imenovanja do spomenutog datuma.

