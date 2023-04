Izvanredni izbori u četiri grada i općine, HDZ je svugdje izgubio. Analitičar: 'Očekivani rezultati'

SDP ima svojeg gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, a sada i apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, čestitam im i očekujem da se prime posla. Više se ne mogu opravdavati da ih netko opstruira, poručio je HDZ-ov Damir Habijan nakon što ih je SDP "razbio" na nedjeljnim izvanrednim izborima u Varaždinu i osvojio čak više mandata nego je do sada imao.

Na nove izbore su Varaždinci izašli nakon što Gradsko vijeće krajem studenog prošle godine nije prihvatilo proračun za 2023. Protiv ili suzdržano bilo je 11 vijećnika i to Nezavisne liste Ivana Čehoka, HDZ-a, dvoje nezavisnih te isto toliko vijećnika platforme Budimo grad. Gradonačelnik Neven Bosilj je do kraja godine mogao ponuditi novi proračun, no nije pa su se morali raspisati prijevremeni izbori. Čak 43,34 posto Varaždinaca poklonilo je povjerenje SDP-ovoj listi upravo na čelu s Bosiljem.

Sada su osvojili 12 mandata, sedam više nego 2021. Nezavisna lista Ivana Čehoka pala je sa šest na četiri vijećnika, HDZ s HSU-om, čiju je listu predvodio upravo Habijan, ostao je na tri, Reformisti su pali s dva na jedan mandat, koliko je osvojila i Nezavisna lista Dubravke Novak.

- Građani su rekli - dozvolite našem gradonačelniku da radi svoj posao, hvala im - poručio je gradonačelnik Bosilj.

Na izvanredne izbore morali su iz istog razloga kao u Varaždinu i Čabrani, a istog dana su na birališta ponovno izašli i stanovnici općina Kali i Kukljica na otoku Ugljanu kako bi glasali za novi sastav Općinskih vijeća. HDZ nigdje nije uspio promijeniti omjer snaga u vijećima u svoju korist. Težak poraz doživjeli su svugdje.

Nezavisna lista gradonačelnika Čabra Antonija Dražovića osvojila je četiri mandata više nego 2021. S podrškom 48,23 posto birača tako će sada imati sedam vijećnika. HDZ s 26,7 posto ostaje na tri. Toliko je osvojila i lista SDP-a s 25 posto podrške, što znači da su pali s četiri na tri vijećnika. A liste predvođene načelnicima nadmoćno su svoje protivnike pobijedile i u Kalima i Kukljici.

- U ovim slučajevima nije bilo ozbiljnih naznaka o korupciji nego se pri blokadi proračuna pokušavalo ostvariti one političke interese koje političke opcije nisu ostvarile na redovnim izborima, a to birači ne podnose. Griješe oni koji misle da imaju mogućnost opstruirati nosioca izvršnih poslova, kako ih se naziva u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Imamo sustav u kojem nosilac izvršnih poslova investituru dobiva izravno dobiva od birača i tome se političari moraju naučiti prilagoditi. Birači očekuju da onaj kome je povjerena izvršna vlast tijekom mandata ima otvorene ruke, da može provoditi svoje ovlaste, da završi mandat i na koncu snosi odgovornost za postignuto - poručuje politički analitičar Davor Gjenero.

I upravo to su pokazali birači, naglašava, na izborima u svim ovim mjestima, kao i u Splitu ranije.

- Tu se ne radi o strankama nego o povjerenju individualnom nosiocu izvršnih poslova. I ovi rezultati su bili potpuno očekivani. Što se tiče Varaždina, za HDZ je ovo relativno dobro jer oni tradicionalno slabo stoje na sjeverozapadu Hrvatske, Varaždin je tradicionalno utvrda liberalno-demokratskih političkih opcija i HDZ je dobio maksimum koji su mogli dobiti. Čehok je potučen, Čačić isto. Tu su bile tri liberalne opcije i sve tri su zapravo prošle jako loše, a to opet nije čudno jer su birači, koji bi možda u nekim okolnostima glasanja između stranaka i glasali za Čačića, sad glasali za Bosiljevu listu želeći je u ovom sukobu osnažiti. Gorski kotar je izrazitiji primjer ovog o čemu sam govorio o povjerenju individualnom nosiocu izvršnih poslova - kaže.

